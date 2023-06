Macron: Opptøyene er en uakseptabel utnyttelse av ung gutts død

Krisemøtet i den franske regjeringen er over.

Frankrikes president Emmanuel Macron lover mer politi for å tøyle opptøyene og ber samtidig foreldre holde barna sine vekk fra gatene.

Hundrevis av mennesker er arrestert i flere franske byer etter en tredje natt med voldelige demonstrasjoner mot politivold i Frankrike.

Om lag en tredel av de 875 personene som er pågrepet gjennom natten var «unge, svært unge», ifølge presidenten.

– Det er foreldrenes ansvar å holde dem hjemme. Det er ikke statens jobb å handle i deres sted, sa han til journalister etter krisemøtet.

Han fordømmer samtidig det han kaller en «uakseptabel utnyttelse av en ung gutts død», og ber sosiale medieselskap fjerne det «mest sensitive» materialet fra opptøyene.

TikTok og Snapchats rolle

– Sosiale medieplattformer spiller en viktig rolle i de siste dagers hendelser, sier Macron.

Han hevder de sosiale medier både gjør det mulig for ungdommene å organisere opptøyene, samtidig som videoer viser dem hvordan de voldelige demonstrantene oppfører seg. Presidenten mener ungdom etterlikner oppførselen.

– Noen ganger føles det som at de lever ut videospillene som har forgiftet dem i det virkelige livet.

Den franske presidenten Emmanuel Macron ankommer krisemøtet i innenriksministeriet, etter store opptøyer tre netter på rad. Foto: YVES HERMAN / AFP

Fredag morgen rullet bilder av utbrente biler og ødelagte bygninger på fransk TV.

Opptøyene skjer etter at en 17 år gammel gutt ble skutt og drept av politiet i Paris-forstaden Nanterre tirsdag.

Politimannen som skjøt 17-åringen er arrestert og siktet for drap.

Advokaten hans sier til TV-kanalen BFM TV at politimannen ber om unnskyldning til 17-åringens familie.

Politibetjenten er også siktet for falsk forklaring.

875 personer er pågrepet etter opptøyene natt til fredag, melder AP. Halvparten av disse ble arrestert i Paris.

249 politifolk ble skadet, ifølge myndighetene.

Det norske utenriksdepartementet har oppdatert sine reiseinformasjon til Frankrike.

De oppfordrer reisende til å være særlig forsiktige og lytte til råd fra lokale styresmakter.

Opptøyene i Paris og forstedene fortsetter etter at Nahel (17) ble skutt og drept av politiet tirsdag. Du trenger javascript for å se video. Opptøyene i Paris og forstedene fortsetter etter at Nahel (17) ble skutt og drept av politiet tirsdag.

Opptøyer i hele landet

Det var protester over hele Frankrike natt til fredag.

Fra Pyreneene i sør, til Roubaix i nord.

Det har vært hærverk, steinkasting, og plyndring. Butikker og offentlige kontorer har blitt påtent.

Uroen har også spredd seg til Belgia.

Der var det voldelige sammenstøt torsdag kveld etter en støttemarsj i solidaritet med dem som demonstrerte i Frankrike.

Ordene «hevn» og «rettferdighet» står skrevet på husveggene etter opptøyene i Paris. Foto: Philippe Bédos Ulvin / NRK

Brannbomber mot politistasjon

I byen Pau i Pyreneene ble en politistasjon angrepet med en brannbombe natt til fredag.

Et bibliotek i Marseille ble vandalisert da politiet brukte tåregass for å spre en gruppe på over 100 mennesker som forsøkte å bygge barrikader.

I Roubaix ble en bygning satt i brann og helt ødelagt.

I Paris-forstaden Nanterre, der uroen begynte, har folk skutt med fyrverkeri mot politiet.

En bank og flere biler ble påtent.

Flere forsteder til Paris innførte portforbud torsdag kveld. Både Paris og Marseille stopper offentlig transport fredag kveld.

Etter at opptøyene startet, har myndighetene forsterket sikkerheten ved å utplassere 40.000 politifolk over hele landet.

Brannfolk slukker en brann i en bygning i industribyen Roubaix i Nord-Frankrike. Foto: KENZO TRIBOUILLARD / AFP

Drept etter trafikkontroll

Drapet i Paris-forstaden Nanterre som har rystet Frankrike, skjedde tirsdag i det som så ut som en trafikkontroll.

En gul bil står stille, og to politimenn lener seg inn gjennom det åpne vinduet.

Den ene betjenten sikter på Nahel M. med en pistol.

Så kjører bilen videre, og plutselig lyder et smell.

En video filmet fra en annen vinkel viser Nahels gule bil, få øyeblikk senere. Den står på skakke og har krasjet i en lyktestolpe.

Sterke bilder: 17-åring ble drept av politi Du trenger javascript for å se video.

Gutten, som av franske medier kun identifiseres som Nahel M., ble bare 17 år gammel.

Skuddet traff ham rett i brystet, avfyrt bare centimeter unna.

Videoene har spredt seg på sosiale medier som ild i tørt gress.

Folk har lagt ned blomster ved stedet der Nahel (17) ble skutt og drept av politiet tirsdag. Foto: Philippe Bédos Ulvin / NRK