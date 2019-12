Fagforeningene i Frankrike er kjent for å kjøre en kompromissløs linje.

Etter to uker med streiker og kaos som har lammet juletrafikken og julehandelen i franske byer, trapper de opp konfliktnivået ennå ett hakk.

Mektige fagforeninger har slått av strømmen til 150.000 bygninger. Effekten kom umiddelbart.

President Emmanuel Macron viser i dag kompromissvilje. Han sier at hans regjering vil snakke med fagforeningene og han lover å endre den upopulære pensjonsreformen.

«Å tråkke på oss gjør oss sinte»

Lederne for fagforeningene forsvarer de drastiske virkemidlene.

Fagforeningsleder Philippe Martinez i CGT mener politikerne spytter på arbeiderne. Han forsvarer at strømmen ble kuttet til 150.000 bygninger. Foto: Thomas Samson / AFP

Det siste, å kutte strømmen, har rammet franske hjem, helsevesenet og bank- og handelsnæringen rett før jul.

– Jeg forstår arbeidernes sinne. Dette er målrettede strømkutt, sa Philippe Martinez som leder en av de tøffeste fagforeningene, CGT.

– Dere forstår, å tråkke på arbeiderne kan gjøre noen av oss sinte, sa Martinez på fransk radio, skriver France24.

Å kutte strømmen er det siste i en rekke aksjoner mot Macrons pensjonsreform den siste tiden. Protestaksjonene har ført til stengte skoler og til at folk ikke kommer fram til arbeidsplassene sine fordi tog, metro og busser ikke går.

Julehandelen og juletrafikken er hardt rammet.

Pensjonsalderen fra 62 til 64 år

Over en halv million franskmenn har deltatt i daglige protestaksjoner og streiker rettet mot pensjonsreformen.

I Frankrike har mange en lav pensjonsalder. I flere etater er det vanlig å gå av før fylte 60 år. Ansatte i fransk jernbane er blant dem som kan gå av ved fylte 52 år.

Togene står i store deler av Frankrike. Jernbaneansatte streiker. De har en lav pensjonsalder, 52 år. Streiken rammer mange i førjulstiden. Foto: Charles Platiau / Reuters

I korte trekk går Macrons pensjonsreform ut på at den vanlige pensjonsalderen skal opp fra 62 til 64 år. Det har satt sinnene i kok.

I Frankrike er det i dag 42 forskjellige pensjonsavtaler. Macron ønsker å lage en hovedpensjonsavtale.

For to dager siden sa landets statsminister, Édouard Philippe, at pensjonsreformen skal gjennomføres etter planen. I dag kommer det mer imøtekommende utspill fra sjefen hans, presidenten.

Macron villig til kompromiss

President Emmanuel Macron er villig til å gjøre endringer i den upopulære pensjonsreformen, skriver France24.

Statsminister Philippe og president Macron er under press om å finne en løsning på streikende mot pensjonsreformen. Nå er de villige til å endre den. Foto: Charles Platiau / Reuters

– Presidenten vil ikke skrote prosjektet. Han vil ikke endre grunnideen i reformen, men han er villig til å forbedre den, sa en nær medarbeider av Macron, skriver Reuters.

Statsministeren skal innlede samtaler med en rekke fagforeningsledere.

France24 og nyhetsbyrået Associated Press siterer også en av presidentens nære medarbeidere, som sier at de må finne et kompromiss.

Presidenten skal være svært opptatt av å få til en form for løsning, eller i det minste en pause i konfliktnivået, før jul.