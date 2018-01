Macron vil hedre baguetten

Mel, salt, vann og gjær er alt som trengs for å lage en baguett. Nå mener franske bakere at deres baguetter er så unike at det franske brødet bør få plass på UNESCOs verdensarveliste.

– Baguetten blir beundret over hele verden. Vi må bevare det unike med baguetten for ettertiden og sikre at vår kompetanse ikke dør ut. Derfor er det viktig at baguetten blir en del av UNESCOs verdensarv, sa president Emmanuel Macron til en gruppe bakere som var på besøk på Elysee-presidentpalasset i Paris.

UNESCOs liste over verdens kultur- og naturarv inneholder «arv av fremstående universell verdi». På listen finnes over 1000 steder, naturområder og mattradisjoner. For å bli tatt med i verdensarvlisten må minst ett av ti utvalgte kriterier oppfylles.

Pizza er verdensarv

I desember lyktes pizzabakerne i Napoli å få sin pizza inn på UNESCOs verdensarvliste. Ifølge BBC argumenterte italienerne med at måten pizzaen i Napoli blir laget på, ved at man kaster deigen opp i luften for å forme den, har på få, men bestemte ingredienser og så steker den i vedfyrte ovner, er en unik kulturell og gastronomisk tradisjon.

Pizzabakerne i Napoli feiret etter at to millioner italienere signerte søknaden til UNESCO som i desember sikret pizzaen en plass på verdensarvlisten. Foto: Burhan Ozbilici / AP

Da våknet kampviljen hos de franske bakerne. Nå jobber de hardt med å få inn det de mener er ett av de franske nasjonalsymbolene på samme liste. Og de støttes av presidenten.

– Baguetten er en del av det daglige livet i Frankrike og brødet har en spesiell historie. Det å spise baguetter er en morgen, middag og kveldstradisjon for de fleste i Frankrike, sier Macron til France24.

Bakverket er omgitt av myter. Konditor Sverre Sætre fortalte til Dagens Næringsliv at Napoleon krevde å få brød som var formet slik at soldatene kunne bære dem med seg langs buksebena.

Hvert tredje brød som selges i Frankrike er en baguett, og hver dag selges det om lag 10 millioner baguetter i Frankrike. Ordet baguett betyr på fransk pinne eller stav, og brødet har derfor fått navnet etter sin lange, tynne stavlignende form.

Hvert år konkurrerer flere hundre bakere i Paris om hvem som lager den beste bagetten. Et omfattende panel av dommere lukter og smaker seg frem. Vinneren får ved siden av heder lage bagetter til den franske presidenten. Foto: CHARLES PLATIAU / Reuters

Anerkjent fransk matkunst

Fransk matkunst har siden november 2010 vært en del av verdensarven. Det var første gang noe som ikke var fysisk havnet på verdensarvlisten. Og første gang at matkultur ble viet oppmerksomhet fra den kanten.

UNESCO begrunnet avgjørelsen med at et fransk måltid er en tradisjon, ofte knyttet til «en feiring av et viktig øyeblikk i menneskenes liv, både enkeltpersoner og grupper.

– Når italienerne har lykkes med å få sin pizza inn på listen, støtter jeg våre bakere som vil få inn den franske baguetten, sier president Emmanuel Macron.