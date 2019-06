Macron vil ha en EU-leder som står opp mot Trump

Fra sitt skrivebord i Elysée-palasset i Paris har den franske presidenten blinket ut to hovedmotstandere. Motstandere Macron mener EU må nedkjempe eller nøytralisere.

Den første er en indre fiende av dagens EU. Den andre er en ytre kritiker, men samtidig en alliert av Europa

Motstanderne Macron ikke er alene om å identifisere er:

Europas ytre høyrepartier ledet av Italias innenriksminister Matteo Salvini og Macrons egen landskvinne, Marine Le Pen

Donald Trump, president i USA

Presidenten for EU-kommisjonen er en av de viktigste personene i arbeidet med å slå tilbake kritikere. Enten de er på innsiden eller utsiden av EU.

På det siste ordinære toppmøtet før sommeren skal EU forsøke å nominere en kandidat til å overta etter Jean-Claude Juncker når han går av til høsten.

La det ikke være noen tvil. Personen som får jobben blir en av Europas mektigste ledere og dermed også en viktig global aktør.

Dette er de tre heteste navnene:

Margrethe Vestager, liberaler fra Danmark

Frans Timmermans, sosialdemokrat fra Nederland

Michel Barnier, EUs sjefforhandler for Brexit, konservativ fra Frankrike

Dette er det ikke så hete navnet:

Manfred Weber, konservativ fra Tyskland

Tre av kandidatene. Margrethe Vestager vinner terreng. Manfred Weber til høyre i bildet har aldri overbevist og til og med konkurrent Frans Timmermans i midten mener tiden kan være inne for en kvinne. Foto: FRANCOIS WALSCHAERTS / Reuters

Karisma og autoritet

Macron ønsker seg EU-ledere som gjennom flere år i toppolitikken har bygget opp karisma og autoritet.

Dette gjelder både jobben som president for EU-kommisjonen og jobben som president for EU-rådet.

Den eneste Macron utelukker er Manfred Weber. Dette har Macron ganske effektivt gjort ved aldri å omtale tyskeren de gangene aktuelle navn diskuteres. Han har kun sagt at EU trenger en leder med erfaring.

Manfred Weber har ikke annet å vise til enn å være gruppeleder for de konservative i EU- parlamentet. Han har aldri sittet i en regjering eller hatt et internasjonalt politisk lederverv.

Manfred Weber er likevel kandidaten til EPP, de konservative partiene i Europa. Han er nestleder i det bayerske søsterpartiet til Angela Merkels konservative parti CDU.

Hver gang Macron avviser Weber, ved ikke å snakke om han, føler Angela Merkel seg mer og mer forpliktet til å støtte sin landsmann og partifelle.

Merkel/Macron-floken

Merkel og Macron deler samme ubehag over ytre høyres fremgang. De er begge dypt skeptiske til Trumps fremferd på verdensscenen.

De er enig om et EU som samarbeider tettere økonomisk og styrker euroen som fellesvaluta.

Begge snakker om at EU må bygge et felles militært forsvar. Begge mener EU må forsvare en verdensorden bygget på respekt for internasjonale avtaler. En av avtalene er Parisavtalen om klima.

Likevel har noe skåret seg mellom Merkel og Macron. Det kan svekke EU om de to ikke finner sammen igjen.

Macron har i sin avvisning av Manfred Weber undervurdert Merkels lojalitet til EPP, og han skjønte dette litt for sent.

Det hjelper heller ikke at Macron i forrige uke sa Frankrike vil støtte Merkel dersom hun selv skulle stille seg til disposisjon for en av EUs to toppjobber.

Merkel går av som forbundskansler, men har ikke sagt at hun vurderer å flytte til Brussel. At Macron hinter om denne muligheten stiller henne i forlegenhet.

Macron på besøk hos Merkel i Berlin i april. De vil ofte det samme, men ikke alltid på samme vis. Foto: MICHAEL KAPPELER / AFP

Europa først

Likevel er ikke Macrons oppførsel typisk fransk. I kampen om posisjoner og makt skjer det noe som nesten er litt ufransk.

Franske embetsmenn sier underhånden at deres president er mindre og mindre opptatt av en av de to fremste toppjobbene skal gå til en franskmann.

Viktigere enn å sikre Frankrike posisjoner i EU er det nå hevde Europas posisjon i verden.

Det blir ikke sagt rett ut, men det blir tydeligere at den franske presidentenes linje og vilje er å sette Europa først.

EU tror Trump blir gjenvalgt

Hva er så grunnen? I 2016 ble en Trump seier sett på som det verst tenkelige, men også som det minst tenkelige.

I 2019 jobber EU ut ifra at Trump vil få fire år til i Det hvite hus. Sett fra Brussel betyr dette nye år med globalt kaos.

Det betyr uforutsigbarhet og i handel og noe som grenser til utpressing i internasjonalt diplomati. I en verden hvor USA går mer alene vil også et sterkere Kina gå mer alene.

Russland kan håpe på øke sin innflytelse. EU vil trenge ledere som med klar tale løfter EU som en global aktør.

Ledere som reduserer Trumps spillerom og mulighet til å inspirere og støtte indre motstandere som Nigel Farage, Marine Le Pen og Matteo Salvini.



Dette er Merkel og Macron enig om. Likevel lugger samarbeidet. Hvorfor?

Stil og tempo

Det handler om stil og tempo. Merkel har som tysk regjeringssjef deltatt på EU-toppmøter i 14 år.

Hennes strategi er bygget på tålmodighet og utholdenhet. Hun venter ut sine motstandere. Inngår kompromiss. Legger sten på sten.

Marcon har deltatt på toppmøtene i to år denne måneden. Han vil presse frem reformer.

Den franske presidenten mener EU må endre seg i et høyt tempo for å få de resultatene som er nødvendig.

Nødvendig for å bygge et moderne Europa som er en global aktør og som innbyggerne vil omfavne.

Snarere enn den franske presidenten, er det nå EU-parlamentet som til slutt kan hjelpe Angela Merkel.

Fra EUs eneste direkte folkevalgte organ er det nå signaler om de nå kan godta en kandidat som ikke først og fremst er en kandidat fra en av partigruppene i EU-parlamentet.

Presidenten for EU-rådet Donald Tusk tror han i løpet av toppmøtet kan ha klar en pakke med nominerte til fire av toppjobbene i EU.

Er EU klare for en kvinne?

Kanskje seiler Margrethe Vestager frem som en favoritt. EU-kommisjonen har aldri hatt en kvinnelig president og Macron har sagt det er et mål at halvpartene av EUs fire toppjobber er besatt av kvinner.

Vestager kommer fra et lite land, noe som ofte er en fordel i EU.

Hun er ikke for gammel, men har solid erfaring. 51 år gammel og har hun vært minister i Danmark i flere regjeringer og er nå kommissær for konkurranse i EU.

Hun har på vegne av EU gitt Google kjempebøter og pålagt Irland å kreve inn 13 milliarder euro i skatt fra Apple, pluss renter.

Vestager er en av de Macron tidlig sa ville være skikket for jobben, og Merkel har ingenting imot henne.

Europeisk kabal

Når presidenten for EU-kommisjonen er bestemt faller de andre jobbene lettere på plass.

Timmermans kan bli EUs utenrikssjef. De Grønne som gjorde et godt EU-valg kan få presidenten for EU-parlamentet. Det blir i så fall også en kvinne.

Og fremdeles er det de som ikke vil la være å snakke om Angela Merkel. Det er de som tror hun kan la seg overtale til å etterfølge Donald Tusk som president for EU-rådet.

Og Macron har som kjent ingenting imot Merkel.