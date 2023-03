Macron tvinger gjennom pensjonsreform – Le Pen varsler mistillit

Folk i Paris samler seg torsdag ettermiddag til nye protester mot den forhatte pensjonsreformen.

Samtidig har Marine Le Pen varslet mistillitsforslag mot Frankrikes statsminister Élisabeth Borne og regjeringen.

Lederen av det ytterliggående høyrepartiet Nasjonal samling kaller regjeringens vedtak av dem omstridte pensjonsreformen en total svikt. Le Pen sier statsministeren ikke kan bli i jobben.

Marine Le Pen omringet av journalister etter at Frankrikes regjering tvang gjennom den upopulære pensjonsreformen. Foto: Thomas Padilla / AP

Regjeringen angripes dermed fra både høyre og venstre for å tvunget gjennom loven som øker pensjonsalderen fra 62 til 64 år.

– Denne regjeringen er ikke verdig vår femte republikk, eller det franske demokratiet. Hele veien er parlamentet blitt latterliggjort og ydmyket, raste leder Fabien Roussel i det franske kommunistpartiet.

Venstreorienterte opposisjonspolitikere protesterer mot den franske regjeringens pensjonsreform i Nasjonalforsamlingen 16. mars. Foto: Thomas Padilla / AP

Også sosialistene protesterer og advarer mot raseriet reformen vil utløse i befolkningen.

Smutthull i loven

Det var mulig at den franske nasjonalforsamlingen ville stemme nei til reformen i dag, dermed brukte regjeringen et smutthull i loven kalt artikkel 49.3 for å vedta loven uten avstemning.

"49.3 Morra di" står på plakaten til noen demonstranter utenfor nasjonalforsamlingen i Paris etter at det ble klart at regjeringen har brukt artikkel 49.3 for å vedta en lov uten avstemning i nasjonalforsamlingen. Foto: PASCAL ROSSIGNOL / Reuters

Loven skulle stemmes over i begge kammer av nasjonalforsamlingen. Den fikk medhold i Overhuset. Men bare minutter for den skulle stemmes over i Underhuset skal regjeringen altså ha tatt avgjørelsen om å vedta den selv.

Da statsminister Borne kom inn i nasjonalforsamlingen reiste opposisjonen på venstresiden seg og sang den franske nasjonalsangen i protest.

Stemningen måtte roes ned før møtet kunne fortsette.

Medlemmer av en venstre-koalisjon i nasjonalforsamlingen sang den franske nasjonalsangen i protest. Foto: ALAIN JOCARD / AFP

Store streiker

Rundt 1,2 millioner mennesker har allerede fra før tatt til gatene, for å vise sin misnøye med pensjonsreformen.

Gemyttene kommer neppe til å roe seg nå.

For president Macrons nye pensjonsreform gir mange dårligere vilkår enn de har i dag.

Opptøyer på Italia-plassen i Paris 7. mars. Foto: ALAIN JOCARD / AFP

Blant annet må folk jobbe i 43 år for å få full pensjonsopptjening. Flere særbestemmelser for offentlige ansatte skal også bort.

Mange mener reformen er særlig urettferdig overfor dem som starter å jobbe i ung alder, ofte i lavtlønte yrker som er fysisk krevende.

Forrige uke stod alle franske tog fordi jernbaneansatte la ned arbeidet. Det samme gjorde flyplassansatte og havnearbeidere i tillegg til lærere og andre offentlig ansatte.

Macrons kampsak

Macron og hans regjering mener reformen vil gjøre pensjonssystemet mer rettferdig, og mindre utsatt for å bryte sammen økonomisk i fremtiden.

Regelen om at man fra 67 år får full pensjon uten fratrekk, uavhengig hvor lenge man har betalt inn til systemet, skal imidlertid beholdes.

Det siste mildner likevel ikke kritikerne. De hevder at mange i praksis må arbeide langt etter 64 år for å få full pensjon.

Mette rotter i Paris

I Paris fylles fortauene av store søppelberg. Søppelarbeiderne streiker og har ikke tenkt å gi seg.

Matrester i uhentet søppel gjør at mus og rotter har glade dager. Foto: Thomas Padilla / AP

Ifølge bymyndighetene i Paris ligger nå 6600 tonn med søppel uhentet på fortauene.

Det begynner unektelig å lukte. Og de antatt 6 millioner rottene og deres musekolleger i verdens mest besøkte by slipper å gå sultne til sengs.

– De gjennomsøker søppelhaugene. De reproduserer seg der og etterlater seg urin og lort. Vi er bekymret for smittefaren, sier toksikolog Romain Lasseur til avisen Le Parisien om tilstanden i hovedstaden.