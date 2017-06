– Det finnes allerede en ny giv. Det er ingen tvil om at en så tydelig EU-positiv president er bra fordi vi ønsker å forsterke EU-samarbeidet nå, sier Sveriges statsminister Stefan Löfven til NRK.

Stefan Löfven sier Macron kan bidra til å fremme et mer sosialt Europa. Foto: Filip Huygens / NRK

EUs toppledere og regjeringssjefer er litt mer ovenpå enn de har vært på en stund. Dette til tross for at møtet skjer samme uke som Storbritannia og EU innledet formelle Brexit forhandlinger.

May kommer til toppmøte med brexitforslag

Britenes statsminister, Theresa May kommer til dette møtet med svakt valgresultat og kanskje svakere posisjon enn før hun holdt parlamentsvalg hjemme. EU-tilhengere føler seg styrket etter at franskmennene gav et sterkt mandat til den proeuropeiske Emmanuel Macron både i presidentvalget og sist søndag i det franske parlamentsvalget.

Luxembourgs statsminister Xavier Bettel var en regjeringssjefene som var begeistret for å president Macron på EU-toppmøtet i Brussel. Foto: Filip Huygens / NRK

«You may say that I am dreamer »

EU-president Donald Tusk vil ikke engang avvise mulighetene for at britene vil ombestemme seg og likevel bli værende i unionen. Og Tusk siterte en brite, nemlig John Lennon.

– You may say that I am a dreamer, but I am not the only one.

Belgias statsminister Charles Michel og EUs president Donald Tusk hadde to forskjellige tolkninger av John Lennon på EU-toppmøtet i Brussel. Foto: Geert Vanden Wijngaert / AP

Belgias statsminister, Charles Michel mener på sin side at de ikke må kaste bort tid og heller komme i gang med forhandlingene. Det er viktig for å sørge for forutsigbarhet for EU mener Michel som snudde på sitatet.

– I am not a dreamer and I am not the only one.

Nytt fjes samme uløste oppgaver

Ser du på sakskartet for EU toppmøtet er sakene de samme. Det handler om å fart på økonomien over hele unionen. Det handler om innvandring, fordeling av flyktninger og om sikkerhet. Det som er nytt siden i fjor at Frankrike har valgt enn president som sier disse problemene skal løses innenfor EU.

– Ikke bare Frankrike. Alle medlemsstater må øke sikkerheten for innbyggerne. Se til at mennesker kommer ut i arbeid. Særlig ungdom. Vi må bidra til et mye sterkere sosialt Europa og der kommer Macron inn, sier Lövfen.

Rett før toppmøtet gav Emmanuel Macron sitt første intervjuu til syv europeiske aviser.

Der sa Macron at EU må stanse en intern konkurranse hvor den lavere middelklassenn opplever at de blir underbydd av østeuropeeree som drar til andre EU land. Macron mener dette var en hovedårsak til Brexit og at disse ubalansene må jevnes ut.

– Vi må fremme et Europa som beveger seg mot økonomisk og sosial velferd, sa Macron i intervjuet.

Macron tilGöteborgg

Stefan Löfven ønsker å bygge et nytt og sterkere Europa i samarbeid med Macron og i samtaler har Macron bekreftet at han besøker Sverige til høsten.

– Vi har hatt samtaler sammen og han har sagt han vil delta på EUs sosiale toppmøte i Göteborg i november. Dette fordi disse spørsmålene er så uhyrlig viktig, sier Löfven.