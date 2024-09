Frankrikes president Emmanuel Macron har funnet sin statsministerkandidat:

Torsdag pekte Macron på den politiske veteranen Michel Barnier. Han får nå oppdraget med å danne regjering.

Det skjer nesten 60 dager etter nyvalget i sommer.

Den franske politiske virkeligheten har vært uoversiktlig etter valget til nasjonalforsamling i juli. Ingen av partiene eller koalisjonene som stilte til valg fikk flertall.

Det har framstått svært vanskelig å se for seg hvilken partisammensetning som kan danne et styringsdyktig regjeringsalternativ.

De siste ukene har president Emmanuel Macron hatt samtaler med partiledere og andre politiske nøkkelfigurer i Frankrike, for å finne fram til en statsministerkandidat.

Emmanuel Macron og Michel Barnier håndhilser på hverandre. Bildet er fra et møte i Elysee-palasset i Paris i 2020. Foto: LUDOVIC MARIN / AFP/NTB

Etter at flere navn har sirkulert som mulige favoritter de siste dagene, ble det 73 år gamle Barnier som fikk oppdraget.

Barnier er kjent for sin rolle som sjefforhandler for EU under Brexit-forhandlingene. Han har vært minister i Frankrike fem ganger, blant annet utenriksminister. Barnier har også vært EU-kommissær.

Tar til orde for protester

Michel Barnier kommer fra høyresiden i fransk politikk og er medlem av det konservative partiet Les Républicains.

Foreløpig er det uklart hvilke partier som vil inngå i den nye regjeringen.

Ytre høyre-politikeren Marine Le Pen har allerede varslet at hennes parti, Rassemblement national, ikke kommer til å bli med i regjeringen. Hun sier at eventuell støtte til Barniers regjering vil komme an på det politiske programmet den nye regjeringen går for.

Jean Luc Melenchon fra venstreside-partiet La France Insoumise mener at utnevnelsen av Barnier viser at valget i juli ble stjålet. Han tar til orde for protester i gatene på lørdag, ifølge Reuters.