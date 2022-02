Den franske presidenten kom halvannen time forsinket til møtet i Moskva.

Men han håper helt klart at samtalene som nå pågår i Kreml, skal gi resultater.

– Denne diskusjonen kan være starten på den retningen vi må gå i, og det er mot avspenning, sa president Emmanuel Macron i starten av møtet med sin russiske kollega Vladimir Putin.

I SNØVÆRET: Frankrikes president Emmanuel Macron ankommer Kreml for å møte sin russiske kollega. Foto: THIBAULT CAMUS / AFP

Den franske lederen la til at han håper på å unngå krig, og bygge elementer av tillit, stabilitet og synlighet for alle.

Putin sa at han har merket seg Frankrikes innsats for å finne en løsning på Ukraina-krisen.

– Jeg ser hvilken innsats Frankrikes ledelse har lagt ned for å løse sikkerhetssituasjonen i Europa, det vil si å løse krisen i Ukraina, sa den russiske presidenten i starten av møtet.

Lave russiske forventninger

Selv om det var en hyggelig atmosfære mellom de to presidentene, sa Putins talsperson tidligere på dagen at forventningene til samtalene ikke er store.

VED SIDEN AV: Journalister følger møtet mellom presidentene Macron og Putin i Kreml. Foto: Thibault Camus / AP

– Situasjonen er for kompleks til at man kan vente betydningsfulle gjennombrudd i løpet av ett møte, sa presidentens talsperson Dmitrij Peskov.

Men han understreket at møtet likevel er svært viktig.

Mange vestlige politikere har vært i Moskva eller er på vei. Men Macron er den fremste vestligere lederen som har direkte samtaler med Putin i Kreml.

Fortsatt spent

Russland sendte i desember sine krav om sikkerhetsgarantier til USA og Nato.

De viktigste kravene gikk ut på at Ukraina aldri må bli medlem av den vestlige forsvarsalliansen.

Dessuten forlangte russerne at Nato må trekke tilbake sine våpen fra flere land som ligger nær grensa til Russland.

ØVER: Franske styrker trener i Estland. Foto: ALAIN JOCARD / AFP

Ifølge Reuters sier Putins talsperson at det ikke har kommet noe nytt fra vestlig side når det gjelder Russland sikkerhetskrav.

– Våre vestlige partnere foretrekker å ikke nevne dette temaet, sa Peskov.

Han påpekte at situasjonen fortsatt er spent, og at vestlige land ignorerer de russiske kravene.

Ulike oppfatninger

Amerikanske myndigheter sa i helgen at Russland har mer enn 100 000 soldater mer eller mindre nær grensa mot Ukraina.

De hevdet at et russisk militært angrep kan bli satt i gang når som helst.

SLAGKRAFT: Russiske styrker deltar i en stor øvelse i Hviterussland i disse dager. Foto: AP

Amerikanerne advarte også mot at 50 000 sivile kan bli drept i et stort angrep.

Mange tusen soldater kan også miste livet på begge sider, og millioner av mennesker kan bli drevet på flukt.

Russiske myndigheter kalte påstandene for «galskap» og understreket igjen at de ikke truer noen, eller planlegger noe angrep.

President Macron sier nå at dialog er det eneste som kan bedre sikkerheten i Europa. Han har tidligere sagt at Europa må ha sin egen dialog med Russland, og at ikke alt initiativet bør overlates til amerikanerne.