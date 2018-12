Macron dropper økt drivstoffavgift etter protester

Det opplyser kilder ved presidentens kontor.

En medarbeider sier at statsminister Édouard Philippe har informert medlemmer av den franske nasjonalforsamlingen om at «skatten nå er droppet» i 2019-budsjettet og at regjeringen er klar for dialog.

Fakta om De gule vestene i Frankrike Ekspandér faktaboks Bevegelsen De gule vestene begynte som en protestaksjon mot økende priser på drivstoff og høyere levekostnader i Frankrike.

Den franske regjeringen har de siste fem årene økt avgiftene på klimautslipp. For diesel har dette utgjort om lag 2,50 kroner per liter.

Tidligere i år ble avgiften økt med om lag 70 øre på diesel og 40 øre på bensin. Fra nyttår er det varslet en ytterligere økning på drøyt 60 øre for diesel og i underkant av 30 øre for bensin.

Etter omfattende protester varslet regjeringen tirsdag at planlagte økning av drivstoffavgifter og strømpriser legges på is.

Markedsprisen på diesel og bensin har også økt de siste årene, og Macron-regjeringen har i tillegg gjort det klart at avgiftene vil bli ytterligere økt de kommende årene.

De gule vestene begynte som en grasrotbevegelse uten tilknytning til politiske partier eller fagorganisasjoner, og bevegelsen har ingen offisiell ledelse.

Den har tatt sitt navn fra de gule refleksvestene som skal ligge i alle franske biler.

I forrige uke viste en meningsmåling at om lag 66 prosent av franskmennene støtter bevegelsen.

For to uker siden deltok om lag 300.000 mennesker i landsomfattende demonstrasjoner, og forrige helg deltok over 100.000. Militante fra både høyre- og venstresiden samt kriminelle gjenger har blandet seg inn i bevegelsen og står ifølge politiet bak de største ødeleggelsene.

Utsettelse

Avgjørelsen kommer kun timer etter at statsministeren forsvarte regjeringens politikk da han i nasjonalforsamlingen kun skisserte en seks måneders utsettelse.

DROPPER ØKT AVGIFT: Frankrikes statsminister Édouard Philippe har informert medlemmer av nasjonalforsamlingen om at regjeringen dropper den økte drivstoffavgiften i statsbudsjettet for 2019. Foto: Thibault Camus / AP

Han hadde dog lovet at økningen kun ville bli iverksatt om det ble enighet om hvordan den kunne gjennomføres på rettferdig vis.

En slik enighet skulle oppnås i dialog med ned folkevalgte, fagforeninger og vanlige borgere.

De siste ukene har franske demonstranter stått bak både fredelige protester og opptøyer. Fire mennesker har mistet livet, flere hundre er skadd, og i helgen ble rundt 400 pågrepet i Paris.

Folkelig støtte

En meningsmåling tirsdag viste at hele 71 prosent av befolkningen i landet støtter «de gule vestene» og deres kamp mot økte drivstoffavgifter.

To fagforeninger for lastebilsjåfører planlegger en sympatistreik som skal begynne søndag. Franske bønder varsler streiker neste uke – men har ikke sluttet seg til «de gule vestene».

Den tidligere finansmannen Macron ble møtt med mishagsytringer da han tirsdag besøkte en utbrent offentlig bygning i byen Puy-en-Velay. En ny meningsmåling viser at bare 23 prosent av befolkningen er fornøyd med den franske presidenten.