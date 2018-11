Fra nyttår planlegger den franske presidenten Emmanuel Macron å øke avgiftene på bensin og diesel. Det førte til at illsinte franskmenn tok til gatene for andre helg på rad.

På Twitter ber presidenten folk om å «skjerpe seg».

– Takk til våre ordensstyrker for deres mot og profesjonalitet. Skam over dem som gikk til angrep på dem. Skam over dem som utøvde vold mot journalister og andre borgere. Skam over dem som har forsøkt å avskrekke de folkevalgte. Det er ikke rom for vold i den franske republikken, skrev presidenten.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Over 100.000 demonstrerte

Ifølge det franske innenriksdepartementet skal over 106.000 ha deltatt i lørdagens demonstrasjoner rundt om i landet. 24 personer ble skadet, fem av dem var politi.

Totalt 130 ble pågrepet – 69 av dem i hovedstaden Paris. Der skal 8000 ha demonstrert, hvorav 5000 samlet seg i og rundt paradegaten Champs-Elysée.

Protestantene har fått tilnavnet «gule vester» etter de neonfargede overtrekksvestene de bærer.

CHAMPS-ELYSÉE: I Paris ble 69 mennesker pågrepet for å ha demonstrert mot president Macron og hans planlagte økning av bensin- og dieselavgifter. Foto: Francois Guillot / AFP

Macron holder på planene

Franskmenn er kjent for å protestere. Nå er det den planlagte avgiftsøkningen på bensin og diesel med henholdsvis åtte og 32 øre, som har satt sinnene i kok.

Men bak ligger også en stadig økende misnøye overfor presidenten, skriver BBC.

Avisen Le Monde rapporterer om at gråtende demonstranter bar franske flagg og ropte slagord som «Alt sammen, alle sammen» og «Macron-avgang».

Lørdagens protester var imidlertid langt mindre alvorlig enn forrige helg. Ifølge det franske innenriksdepartementet skal over 280.000 mennesker ha deltatt i demonstrasjonene.

Om lag 160 arrestert og over 400 ble skadet. En person omkom da en kvinne som var på vei til legen med datteren sin skal ha fått panikk og kjørt inn i demonstrantene.

MISNØYE: Langs en av hovedveiene i Nordvest-Frankrike demonstrerer en mann ikledd den karakteristiske neongule refleksvesten. På skiltet står det skrevet «Macron av kontanter». Foto: Jean-francois Monier / AFP

President Macron har imidlertid ingen plan om å snu.

Søndag for en uke siden sa Macron at han fastholder planen om å øke bensinavgiftene fra nyttår, ifølge nyhetsbyrået Reuters.