MacKenzie Bezos lover å gi halvparten av formuen sin til veldedighet

Nyheten kommer kun måneder etter at det ble kjent at Jeff og MacKenzie Bezos skulle skilles etter 25 års ekteskap. Skilsmisse-oppgjøret på 36,6 milliarder dollar, noe som tilsvarer rundt 317 milliarder kroner, gjorde henne brått til verdens tredje rikeste kvinne etter L'Oréal-arving Françoise Bettencourt Meyers og Walmart-arving Alice Walton.

Tirsdag ble det klart at milliardæren ikke har noen planer om å holde formue for seg selv, da hun signerte «The Giving Pledge», et løfte om å gi minst halvparten av formuen sin til veldedighet, skriver CNN.

– Jeg har en mengde med penger å dele ut. Min tilnærming til antropologi vil forbli gjennomtenkt. Det vil ta både tid, krefter og omsorg. Og jeg kommer til å fortsette å holde på med det til safen er tom, skriver hun i en uttalelse.

Jeff og MacKenzie Bezos var gift i 25 år før ekteskapet tok slutt. Her fra et arrangement i 2017. Foto: Jerod Harris / AFP

Initiativet «The Giving Pledge» ble startet av den amerikanske forretningsmannen Warren Buffet og Bill og Melinda Gates i 2010. Så langt har 204 personer og familier signert løftet, deriblant Kjell Inge Røkke, Mark Zuckerberg og Tesla-gründeren Elon Musk.

Kjell Inge Røkke og hans tidligere ektefelle Anne Grete Eidsvig signerte veldedighetsløftet i 2017. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Ikke den eneste

Også medgründeren av direktemeldingsappen WhatsApp, Paul Sciarra, og Brian Armstrong, som var med å starte bildedelingstjenesten Pinterest, skrev under på løftet tirsdag. Det samme gjorde seksten andre milliardærer.

– Gavmildheten til denne gruppen gjenspeiler den inspirasjonen vi får fra de mange millioner menneskene som hver dag jobber for å skape en bedre verden for andre, skrev Warren Buffet i en pressemelding tirsdag.