En drøy time etter at Donald Trump forlot rettsbygningen i Miami, landet en e-post fra valgkampanjen hans i innboksen min:

«– Jeg skriver denne e-posten mens jeg flyr tilbake fra den føderale rettsbygningen i Miami.

Vi gjennomlever de mørkeste timene i amerikansk historie, men jeg kan si at jeg er ved svært godt mot.

Jeg visste alltid at dette var prisen jeg måtte betale for å stille som president som en politisk outsider og gi tilbake makten til dere: Det amerikanske folket.»

I bunnen av e-posten ber Trump om kampanjebidrag.

Trump-kampanjen bruker den historiske tiltalen mot en tidligere president til å samle inn mer penger. Denne strategien virket da han ble tiltalt i New York i april. Nekt alt og husk at all PR er god PR!

I går var Trump mer seierssikker enn i april da han kom til rettssalen. Etter å ha erklært seg ikke skyldig, dro han rett til et kjent konditori, der republikanere liker å drive valgkamp, for å bli hyllet av tilhengere.

Trumps tilhengere applauderte den tidligere presidenten i går, etter at Trump erklærte seg ikke-skyldig på alle tiltalepunkt. Trump fløy rundt 2000 kilometer til New Jersey for å holde tale ved sin egen golfbane etter rettsmøtet i Miami. Foto: CHIP SOMODEVILLA / GETTY IMAGES / AFP

Og så fløy han altså nordover, til golfklubben sin i New Jersey der han ifølge tiltalen viste fram et topphemmelig dokument om forsvarshemmeligheter til en forfatter i 2021. I natt viste Trump bare fram forakten for det føderale justisdepartementet men han langet ut mot «kommunister» og en «korrupt president Biden» i en 30 minutter lang tale.

Felt av sin egen advokat

Trump risikerer flere tiår i fengsel dersom han blir dømt for det han er tiltalt for i dokumentsaken.

Juridiske eksperter, og hans egen tidligere justisminister William Barr, beskriver den 37 punkter lange tiltalen som ødeleggende.

William Barr har vært blant presidentens mest lojale allierte siden han ble justisminister 14. februar 2019. I februar 2020 fikk han nok, men gikk først av som justisminister i desember samme år. Foto: AP Photo/J. Scott Applewhite / AP

Den inneholder også beskrivelser av lydopptak der Trump viser fram hemmeligstemplede dokumenter, og vitnemål fra en av hans egne advokater som forteller at Trump bestemte seg for å lyve om hemmeligstemplede dokumenter han hadde beholdt for å ikke å måtte lever dem tilbake da FBI krevde dem.

– Hadde det ikke vært bedre om vi bare sa at vi ikke har noe her? spurte Trump advokaten, ifølge tiltalen.

«Hva med dette?»-strategi

Trump har lang erfaring med å komme seg ut av trøbbel. Og det har han oftest gjort ved å nekte, lyve eller ty til «men hva med dette?»-strategien som får folk til å se i en annen retning.

Hvorfor ble ikke Hillary Clinton tiltalt?

Og hva med dokumentene Joe Biden hadde tatt med seg hjem?

Ved å kalle justisdepartementet bevæpnet og beskylde Biden for å forsøke å stjele det kommende presidentvalget, vil Trump forsøke å komme seg unna denne gangen også.

Donald Trump den første amerikanske presidenten noensinne som er i sentrum av en straffesak. Foto: Reuters

Bli president eller bli benådet

Trumps strategi med å vri seg unna, nekte for alt og bølle ned dem som sier ham imot har så langt virket veldig bra i eget parti.

Men nå spiller han et høyere spill en noen gang:

Han må vinne et valg, eller hjelpe en partifelle som ønsker å benåde ham til å gjøre det, om han skal være trygg framover.

Og det er fortsatt få ledende republikanske politikere som våger å si Trump imot. De siste dagene har reaksjonene fra partiets ledende politikere i kongressen og fra Trumps konkurrenter om presidentnominasjonen vært variasjoner over et tema.

Mange sier at justisdepartementet er bevæpnet og politisert. Noen vil legge ned FBI, andre vil trappe opp etterforskningene i kongressen av president Biden og sønnen hans.

De som er kritiske til Trump i partiet tier stort sett.

Trumps 2024-konkurrenter er forsiktige

Bare to dager før tiltalen, gjorde Mike Pence seg nokså høy og mørk da han lanserte sin presidentvalgkampanje. Trumps tidligere visepresident sa at sjefen hadde bedt ham sette seg selv foran grunnloven etter stormingen av kongressen,

Men de siste dagene har heller ikke Pence våget å gjøre annet enn å si at justisdepartementet er politisert.

Tidligere visepresident Mike Pence har lansert sin egen presidentvalgkampanje før presidentvalget i 2023. Her er han på scenen sammen med konen Karen etter et partimøte i forrige uke. Foto: AP Photo/Chuck Burton / AP

En annen presidentkandidat er nokså moderate Nikki Haley, som var Trumps FN-ambassadør. Også hun sier hun «trolig vil helle mot en benådning» om hun blir president. Selv om hun mener Trump har opptrådt uansvarlig.

Få våger stadig å bryte med Trump, for de som har gjort det er blitt avsatt eller mobbet ut. Som Liz Cheney, som var med i 6. januar-komiteen og ikke ble gjenvalgt til kongressen. Og Mitt Romney som sitter trygt i senatet, men blir latterliggjort på mange republikanske valgmøter.

Presidentkandidat Nikki Haley mener Trump har opptrådt uansvarlig, men har uttalt at hun «trolig vil helle mot en benådning» om hun blir president. Her fra et valgkampanjemøte tredje juni i år. Foto: REUTERS/Dave Kaup / Reuters

Mener Trump har sluppet å følge regler

– Trump forsøker å ødelegge det politiske systemet i USA ved å få folk rundt seg til å slutte å kreve at han følger etiske normer og regler, skriver kommentator Thomas Friedman i New York Times.

Ved å få store deler av partiet til å ikke våge å si ham imot ved for eksempel å protestere mot at han igjen blir presidentkandidat, blir det til slutt opp til rettssystemet å forsvare lover og regler i det amerikanske samfunnet.

Og det legger press på både rettssystemet og til syvende og sist demokratiet fordi dommere ofte er utnevnt eller valgt fra politiske partier, skriver Friedman.

Trump har i hele sin karriere vist liten frykt for å havne i retten, men denne gangen kan det bli mer dramatisk for ham. Enn så lenge forsøker han å vinne ved å vise manglende respekt også for rettssystemet.

Også motstandere av Donald Trump møtte opp utenfor rettslokalet i Miami i går. 61 år gamle Dominic Santana mener Donald Trump burde fengsles, og prøvde å stoppe Trumps bilkortesje i å forlate stedet. Han ble pågrepet av politiet. Foto: SCOTT OLSON / GETTY IMAGES / AFP

Biden med ordre om taushet

Likevel er det som skjer også dramatisk for flere.

President Biden har beordret demokratens partiorganisasjon og sin egen valgkamp til å la være å omtale eller snakke offentlig om den føderale tiltalen mot Trump.

Biden sa allerede da han tiltrådte som president at han ikke ville diskutere justisdepartements etterforskninger.

President Joe Biden møtte Natos generalsekretær Jens Stoltenberg i Det hvite hus i går, mens Donald Trump var på vei til retten, hvor han fikk tiltalen mot seg lest opp. Foto: AP Photo/Manuel Balce Ceneta / AP

I talen sin i natt sier Trump at det er Joe Biden som har stilt han for retten.

Det er det selvsagt ikke. Justisdepartementets spesialetterforsker Jack Smith, som satt overfor Trump i går i rettssalen, er ikke engang registrert velger hos noe amerikansk parti slik det er vanlig at amerikanske velgere er.

Han har holdt en svært lav profil siden etterforskningen startet, og han har mer i vente for Trump.

Både en føderal og en delstatsetterforskning av Trumps forsøk på få omgjort valgresultatet i 2020 er fortsatt ikke avsluttet.

Dermed kan Trump bli tiltalt for enda mer før valgkampen er skikkelig i gang.

Spørsmålet nå er om det i det hele tatt svekker hans stilling blant republikanerne.