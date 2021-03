Det er politiet i regionen Sudurnes, som omfatter den delen av Reykjanes-halvøya der utbruddet har skjedd, som søndag meldte at de vil stenge av et område nærmest utbruddskrateret på Geldingadalur ved Fagradalsfjall.

Årsaken er først og fremst at nysgjerrige besøkende kommer for nær sprekkdannelsen etter utbruddet, og det er usikkert hva som kan skje i området, skriver den islandske kringkasteren RUV.

– Folk har satt seg i unødvendig fare, sier politimester på Sudurnes, Ulfar Ludviksson, til kringkasteren.

Mange hundre besøkende

Hundrevis av mennesker har de siste dagene flokket til utbruddsstedet for å få et glimt av den røde lavaen som strømmer ut fra en sprekkdannelse i bakken nær Fagradalsfjall.

Etter rundt 900 år ble det fredag kveld liv i et vulkansk område rundt 32 kilometer sørvest for Reykjavík. Området rundt er ubebodd, og det tar en lang gåtur i vanskelig terreng for å komme seg dit.

Redningsmannskap har opplyst at de anslår at rundt 1000 mennesker dro til området i natt. Noen hadde forberedt seg godt, mens andre hadde på seg for dårlig med klær eller manglet mat og drikke.

Ingen har så langt blitt skadet, selv om noen har trengt hjelp tilbake til bilene sine.

Dabber av

Islands meteorologiske institutt og politiet advarer også om at området er ustabilt og at en rekke uforutsette ting kan skje - som kan sette besøkende i fare:

Nye sprekker kan åpne seg, nye lavautbrudd kan oppstå som kan være vanskelige å komme seg unna, kratrene har blitt store og kan være ustabile og gå i stykker, eksplosjoner kan oppstå og blåse lava i forskjellige retninger. Det kan også oppstå farlige gasser.

Lørdag kveld opplyste det islandske meteorologiske instituttet at utbruddets omfang er av mindre art og at det ikke er tegn på verken aske eller støv som kan skape konsekvenser for flytrafikk.

– Vi ser mer og mer at dette utbruddet dabber av, sier geofysiker Pall Einarsson til AP.