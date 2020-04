Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Før koronapandemien ble rundt 30 personer begravd hver dag i kirkegården i Tamura-parken i Manaus, skriver Folha De S. Paulo.

I forrige uke var antall begravelser tredoblet og myndighetene begynte å legge de døde i massegraver.

Søndag var tallet oppe i 142 døde. Myndighetene graver nå ekstra dype massegraver der de kan legge kister oppå hverandre, tre i høyden.

Brasils begravelsesindustri advarte forrige uke om at byen, som har 1,8 millioner innbyggere, er i ferd med å gå tom for kister, og at det «snart kan ligge lik etterlatt på gatehjørnene».

Som mange steder i verden, dør mennesker uten at pårørende får tatt farvel og begravent dem slik de ville ønske. Parque Taruma-kirkegården i Manaus er enkel, men verdig. Kirkegårdsarbeidere på Parque Taruma-kirkegården i Manaus bærer det 67 år gamle koronaofferet Ester Melo da Silva til graven. Flere personer gravlegges samtidig i en massegrav på Parque Taruma-kirkegården i Manaus sist torsdag. Store områder på kirkegården Nossa Senhora Aparecida gjøres nå klare for å ta imot flere døde.

Regner med store mørketall

Millionbyen Manaus ligger midt i inne i regnskogen Amazonas i Brasil.

– Det er som en scene fra en skrekkfilm. Vi er ikke lenger i en unntakstilstand, men mer i en absolutt katastrofe, sier borgermesteren i Manaus, Virgilio Neto, til AFP.

Ifølge Worldometer er 4603 mennesker døde i Brasil etter å ha blitt smittet av koronaviruset. Det gjør landet til det hardest rammede i Sør-Amerika.

Samtidig tyder alt på at de offisielle dødstallene bare viser en brøkdel av virkeligheten.

Ifølge Folha de S. Paulo var det frem til søndag registrert 304 koronadøde i delstaten Amazonas, der Manaus ligger.

Det tallet virker urealistisk lavt i lys av tallene på begravelser i Manaus.

– Folk dør hjemme, kanskje fordi de ikke får medisinsk hjelp, sier borgermester Neto. Han frykter at mange av disse er koronadødsfall.

Helsearbeidere i Manaus viste frem bilder av kolleger som er døde av covid-19 under en markering mandag. Foto: BRUNO KELLY / Reuters

Tettbodde med dårlig luft

Som ellers i Brasil er bolig- og sanitærforholdene i favelaene i Manaus svært dårlige.

Mange har ikke innlagt vann, noe som er et problem når det viktigste smittevernsrådet er å vaske hendene.

Folk bor tett og de trange smugene fører til stillestående og fuktig luft.

Sykdommer som lungebetennelse og tuberkulose er utbredt og vil gjøre det vanskeligere for koronasmittede å kjempe mot sykdommen.

Helsevesenet har brutt sammen

Allerede 12. april sa delstatsguvernøren i Amazonas, Wilson Lima, til CNN at helsevesenet i hovedstaden var overbelastet.

– Kapasiteten på sykehusene våre er nær grensen, og mer enn 90 prosent av enhetene våre er opptatt av covid-19-pasienter, sa Lima da.

Siden har situasjonen blitt verre og sykehusene i byen klarer nå ikke å håndtere alle pasientene. Noen lagrer de døde i store kjøleskap som er satt inn i lastebiler.

Søndag skrev Folha de S. Paulo at Manaus var den første byen i Brasil der helsevesenet har kollapset.

Mandag advarte ledere i flere andre brasilianske storbyer om at også deres helsevesen er i ferd med å kollapse, skriver nyhetsbyrået AP.

En arbeider desinfiserer vannmeloner i Manaus. Foto: BRUNO KELLY / BRUNO KELLY

Frykter for urbefolkningen

Og de dårlige nyhetene er ikke slutt med dette, skriver AFP.

Amazonas har flere urinnvånere enn noen annen delstat i Brasil. De er spesielt utsatt for sykdommer fordi immunsystemene deres ikke har vært utsatt for dem før.

Gjennom historien har hele samfunn blitt utryddet av bakterier og virus.

Så langt er det bare tre kjente tilfeller av at urinnvånere er døde etter å ha blitt smittet av koronaviruset. 15 av de 31 urinnvånere som har covid-19 behandles nå på sykehus i Manaus.

Regjeringen til president Bolsonaro har tilbudt seg å bygge et feltsykehus spesielt for urinnvånere. Så langt har myndighetene i Manaus ikke sett noe til prosjektet.