Lula vant Brasil-valget

Valglokalene stengte kl. 21, norsk tid, og det er altså nå klart at Lula da Silva har vunnet valget med 50,84 prosent av stemmene mot 49,16 prosent for Bolsonaro.

De første stemmene som ble talt opp var fra områder der Bolsonaro har størst oppslutning. Men Lula har stadig redusert forspranget, og er nå valgt til president i Brasil for tredje gang. .

Det er valgplikt i Brasil, og valgdeltakelsen ser ut til å ligge på rundt 80 prosent.

Politiet stoppet velgere

Valgdagen har vært preget av at politiet i flere områder av landet stanset busser med velgere på vei til valglokalene.

Ifølge storavisen Folha de São Paulo ble slike busser stanset på mer enn 500 steder.

Det fikk lederen for Lulas parti, Gleisi Hoffmann, til å kreve sjefen for trafikkpolitiet arrestert.

VALGPLIKT: Det er valgplikt for alle mellom 18 og 70, og køene var lange foran valglokalene. Foto: Eraldo Peres / AP

Politisjefen, Silvinei Vasquees oppfordret i dag sine følgere på Instagram til å stemme på Jair Bolsonaro ved dagens valg, men posten ble senere slettet.

Etter at presidenten for Brasils valgdomstol (TSE), Alexandre de Moraes, ga ordre til Vasques om å fjerne sperringene, fikk bussene kjøre videre.

Alle velgerne kom frem til valglokalene og fikk avgitt stemme, ifølge TSEs president.

Skitten valgkamp

I første valgrunde 2. oktober fikk Lula omtrent så mange stemmer som meningsmålerne hadde spådd: 48 prosent. Mens Bolsonaros resultat ble langt bedre enn ventet: 43,5 prosent.

Men siden ingen klarte å oppnå de påkrevde 50 prosentene av landets stemmer, måtte det altså bli omkamp 30. oktober.

Ukene frem mot søndagens valg har i stor grad handlet om å snakke ned motstanderen. Lite har dreid seg om hvordan man konkret vil utforme politikken og bringe Brasil ut av pandemiens skygge.

MOTKANDIDAT: Jair Bolsonaro avga stemme i Rio de Janeiro. Foto: BRUNA PRADO / AFP

Bolsonaro-kampanjen har vært preget av slagord som: «Gud, fedreland, familie og frihet», og trusler om at Brasil vi drukne i kommunisme dersom Lula vinner.

Mens Lula har lovet «å ta Brasil tilbake» og «å gi de fattige et bedre liv.»

Aldri har Brasil opplevd en valgkamp med så mye fiendskap og så mye falske nyheter. Etter hver TV-debatt har avisene hatt lange lister med uttalelser som inneholder faktiske feil.

Og ordene «løgn» og «løgner» er blitt flittig brukt – på valgmøter, i TV-debatter og på sosiale medier.

Frykter opptøyer

Jair Bolsonaro har flere ganger sagt at han ikke stoler på landets valgsystem. Og under en demonstrasjon på nasjonaldagen i fjor sa han at «bare Gud kan fjerne meg fra makten».

SVORNE TILHENGERE: En Bolsonaro-tilhenger avgir stemme ved søndagens valg. Foto: Andre Penner / AP

Dersom det ikke skulle gå Bolsonaros vei og han dermed påstår valgfusk, frykter noen voldelige opptøyer fra hans mest radikale tilhengere.

Handler om regnskogens skjebne

Mange mener regnskogen vinner dersom Bolsonaro taper.

– Det gir oss håp og det gir våre allierte i Brasil håp dersom Lula vinner, har Anders Haug Larsen i Regnskogfondet tidligere uttalt til NRK.

Han får støtte av en analyse for Carbon brif. Den viser at en Lula-seier kan kutte avskogingen med 89 prosent innen 2030.

AVSKOGING: Et avskoget område i regnskogen. Bildet er fra september. Foto: DOUGLAS MAGNO / AFP

Under Bolsonaros ledelse har avskogingen økt med opp mot 75 prosent, ifølge Regnskogfondet.

I analysen til Carbon brif tar forskerne utgangspunkt i at Lula holder valgløftene om å slå ned på avskogingen. Da Lula var president fra 2003 til 2011 klarte hans regjering å redusere avskogingen med 70 prosent.