Lula sier at han stiller til valg til tross fengselsdom

Etter at det onsdag ble klart at Brasils ekspresident tapte ankesaken om korrupsjon og hvitvasking, strømmet tusenvis av supportere til Sao Paolo for å protestere mot dommen.

– Nå stiller jeg til presidentvalg, sa Luiz Inacio Lula da Silva til de rundt 10.000 oppmøtte. Uttalelsen ble møtt med jubel.

Skjerpet dommen

Disse tilhengerne er ikke alene om å støtte den tidligere presidenten. Trass i korrupsjonsanklagene leder han på meningsmålingene over hvem som bør bli Brasils neste president. Foto: Andre Penner / AP

I juli i fjor ble Lula dømt til ni og et halvt års fengsel for korrupsjon og hvitvasking. I den brasilianske ankedomstolen opprettholdt de dommen, og skjerpet samtidig straffen til tolv år.

– Under hans presidentskap fra 2003–2010 var Lula en av «arkitektene» for en sofistikert ordning for bedrageri og korrupsjon. Det har svekket hele det politiske systemet i Brasil, sa en av dommerne, Joao Gebran Neto.

Brasiliansk lov slår fast at deltakere i valg ikke kan stille når de er straffedømt og når dommen har blitt opprettholdt i to rettsinstanser.

Leder på målingene

Lula leder for tiden på meningsmålingene før valget. Han var svært populær da han var president fra 2001 til 2010.

Men det er landets valgmyndigheter som har siste ord i saken når kandidater skal godkjennes, og Lula har fortsatt anledning til å anke videre oppover i rettssystemet. Juridiske eksperter mener dessuten at det finnes smutthull i loven som tillater 72-åringen å stille til valg.

Før dommen lovde ekspresidenten at han skulle fortsette å anke dommen til den går i hans favør, og sa at han vil fortsette å kjempe for et rettferdig samfunn inntil den dagen han dør.