Lula mot Bolsonaro. Brasil holder pusten

– Hvorfor støtter du Bolsonaro? spør jeg en kvinne i gul fotballskjorte under et arrangement ved Copacabana-stranda her i Rio.

– Fordi han har gjort slutt på korrupsjonen, er svaret.

Hun heter Neite Santos, og er sterk motstander av venstresiden og den tidligere presidenten Lula da Silva.

– Vi vil for all del ikke ha den korrupte Lula tilbake. Og vårt brasilianske flagg skal ikke bli rødt, sier hun bestemt.

At korrupsjonsdommene mot Lula da Silva er opphevet, har for henne og andre tilhengere av president Jair Bolsonaro ingen betydning.

For Bolsonaro-velgeren Neite Santos fra Rio er kampen mot korrupsjon den viktigste saken ved valget. Foto: Arnt Stefansen / NRK

Et dypt splittet Brasil går i dag til valgurnene i det som er blitt kalt «det viktigste valg i landet på flere tiår».

«Siste sjanse»

Fredag kveld møttes venstresidens Lula da Silva og høyrekandidaten Jair Bolsonaro til avsluttende debatt i Brasils største TV-kanal Globo.

Debatten ble av mange omtalt som «Bolsonaros siste sjanse til å vinne valget», etter at han har ligget bak sin konkurrent på nesten alle valgmålinger.

Men det mer enn to timer lange oppgjøret førte neppe til at mange velgere skriftet mening, ifølge kommentatorene.

Fornærmelsene haglet under den avsluttende TV-debatten mellom Bolsonaro og Lula. Foto: MAURO PIMENTEL / AFP

De fleste meningsmålingene gir Lula da Silva en ledelse på 4–8 prosentpoeng. Men enkelte målinger spår et jevnt løp, og en av dem spår seier for Bolsonaro.

Presidenten ble kraftig undervurdert på målingene foran første valgomgang, og valget regnes i praksis som helt åpent.

Kl. 21 i kveld, norsk tid, stenger valglokalene, og det er ventet en avgjørelse to-tre timer senere.

Godtar han et nederlag?

Det har vært en lang valgkamp, og spenningen er enorm blant brasilianerne nå når avgjørelsen endelig skal falle.

Men spenningen er ikke bare knyttet til resultatet. I lang tid har Jair Bolsonaro kritisert det brasilianske valgsystemet, og under en demonstrasjon på fjorårets nasjonaldag uttalte han følgende:

Godtar Jair Bolsonaro valgresultatet dersom han taper? Foto: MAURO PIMENTEL / AFP

– Jeg har fått et kall. Og bare Gud kan fjerne meg fra denne stillingen, sa presidenten.

Mange spør seg derfor hva han vil gjøre hvis han taper dagens valg. Selv har han ved flere anledninger svart slik:

– Et valg som går riktig for seg bør- og må respekteres.

Dette er blitt tolket som at han selv vil vurdere om valget har gått riktig for seg.

Nå like før valget sier han at "den som får flest stemmer vinner".

Men fortsatt er svært mange i tvil om hvordan presidenten vil reagere på et eventuelt valgnederlag.

Fiendskap og falske nyheter

Ukene frem mot dagens valg har i stor grad handlet om å snakke ned motstanderen. Lite har dreid seg om hvordan man konkret vil utforme politikken og bringe Brasil ut av pandemiens skygge.

Bolsonaro-kampanjen har vært preget av slagord som: «Gud, fedreland, familie og frihet». Mens Lula har lovet «å ta Brasil tilbake» og «å gi de fattige et anstendig liv».

Aldri før har Brasil opplevd en valgkamp med så mye fiendskap og så mye falske nyheter. Etter hver TV-debatt har avisene hatt lange lister med uttalelser som inneholder faktiske feil.

Venstrekandidaten Lula da Silva møter velgere i Rio de Janeiro. Foto: Partido Trabalhista

Høyesterett har gang på gang grepet inn og stanset ulovlige påstander i valgkampen.

Og ordene «løgn» og «løgner» er blitt flittig brukt – på valgmøter, i TV-debatter og på sosiale medier.

Viktig for Norge

Bolsonaros år ved makten har vært krevende for norske myndigheter. I 2019 ble det åpen konflikt da Norge stanset utbetalingene fra Amazonas-fondet. Og presidenten sa følgende:

– Norge, er det ikke det landet som dreper hval der oppe ved Nordpolen? Og som utvinner olje der? De har ingenting å lære oss, sa Jair Bolsonaro den gang.

Norges generalkonsul i Rio de Janeiro, Marianne Fosland. Foto: Eirik Tufteland Kroken / NRK

Og Norges store klimasatsing ligger fortsatt på is. Ideen med Amazonas-fondet er å belønne Brasil for bevaring av skogen. Men under Bolsonaro har avskogingen økt med mer enn 70 prosent.

Venstresidens kandidat, Lula da Silva, lover en ny kurs dersom han vinner valget.

Mer enn hundre norske bedrifter har satset i Brasil de siste to tiårene, forteller generalkonsul Marianne Fosland her i Rio:

– Det er det største markedet etter EU og USA, og norske bedrifter har investert 320 milliarder kroner her i Brasil.

Forretningsmannen Kjetil Solbrække, som eier et oljeselskap i Rio, mener det er en belastning at Jair Bolsonaro er Brasils ansikt utad:

– Jeg har sett det veldig klart. På grunn av Bolsonaro har folk vært veldig skeptisk til å investere i Brasil.