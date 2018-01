Luksushotell i Kabul angrepet av væpnede menn

Afghanske sikkerhetsstyrker skal ha drept to av gjerningsmennene og sikret de nederste etasjene, men ved 20.30-tiden norsk tid pågikk angrepet fortsatt i noen av etasjene lenger opp.

Ifølge en afghansk tjenestemannen skyter angriperne mot gjester. Ifølge kilden brenner det i femte etasje på hotellet.

Også en talsmann for Afghanistans innenriksdepartementet sier til Reuters at hotellet er under angrep.

Talsperson Najib Danish sier ifølge BBC at spesialstyrker er på stedet. Flere detaljer om angrepet er foreløpig ikke kjent.

Danish sier at det ser ut til at selvmordsbombere kan ha deltatt i angrepet.

Ifølge en annen tjenestemann skal angriperne ha vært bevæpnet med flere mindre våpen, i tillegg til rakettdrevne granater, da de tok seg inn i hotellet.

– De er nå i tredje og fjerde etasje der de kjemper mot styrkene våre. Vi vet ikke noe om sårede eller drepte ennå, men de har satt fyr på kjøkkenet, sier en annen talsmann for innenriksdepartementet, Nasrat Rahimi.

Han opplyser at i tillegg til sikkerhetsstyrker er også brannmannskaper på stedet.

Soldater står vakt like ved Intercontinental Hotel i Kabul. Foto: MOHAMMAD ISMAIL / Reuters

– Hører skyting

TOLOnews, som omtaler seg som Afghanistans første 24-timers nyhetsnettverk, skriver på Twitter at en kilde som klarte å flykte fra hotellet hevder at minst 15 personer er såret eller drept.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Danish sier til TOLOnews at angrepet pågår fortsatt. To av gjerningsmennene skal være drept, mens de to andre fortsatt befinner seg inne i hotellet, sier Danish.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Ifølge Al Jazeera har det kommet meldinger om at flere personer skal være holdt som gisler. Det er så langt ikke bekreftet av myndighetene.

Nyhetsbyrået DPA skriver at det har kommet ubekreftede meldinger om at flere mennesker er drept, mens andre er tatt som gisler.

– Jeg vet ikke om angriperne er inne i hotellet, men jeg kan høre skyting fra et sted i nærheten av førsteetasje, sier en hotellgjest til AFP. Gjesten opplyser at de gjemmer seg på rommene sine.

Angrep i 2011

Ingen har så langt tatt på seg ansvaret for angrepet, ifølge Reuters.

Hotellet, som ligger på en bakketopp, er i likhet med en rekke andre bygninger i den afghanske hovedstaden tungt beskyttet. Det er ett av to luksushoteller i Kabul, og brukes blant til konferanser der blant andre myndighetspersoner deltar.

Intercontinental Hotel har vært utsatt for angrep tidligere. I 2011 ble 21 personer drept av en selvmordsbomber, deriblant ti sivile. Den gang var det Taliban som sto bak angrepet.

NRKs utenriksmedarbeider Jan Espen Kruse har bodd på luksushotellet i Kabul som nå er under angrep. Du trenger javascript for å se video. NRKs utenriksmedarbeider Jan Espen Kruse har bodd på luksushotellet i Kabul som nå er under angrep.

Sikkerheten har vært styrket i Kabul siden et 31. mai i fjor, da en bombe eksploderte i byens ambassadestrøk. Om lag 150 personer ble drept i angrepet, og over 400 såret. Ingen har så langt hevdet å stå bak angrepet.

Torsdag publiserte det amerikanske utenriksdepartementet en tweet hvor de advarte om at terrorister kunne angripe hoteller i Kabul.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.