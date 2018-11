Lover å lamme trafikken i Frankrike lørdag

Raseriet er rettet mot president Emmanuel Macron, som har innført drivstoffavgifter som et virkemiddel mot forurensning.

Rundt 1500 demonstranter over hele landet er ventet å forhindre trafikken inn mot byer, skape trafikkork på hovedveier og sperre tilganger til flyplasser.

I hovedstaden Paris er planen å arrangere en «snegleaksjon», der bilister i lav fart forhindrer flyten inn mot sentrum.

Se hvor i Frankrike det skal være demonstrasjoner: Carte Officielle - Blocage 17 novembre 2018 – Google My Maps

– Myndighetene stjeler livene våre

– Vi er lut lei. Myndighetene stjeler livene våre. Mange har ikke lenger råd til å dra på ferie, sier Thierry Marre, som organiserer demonstrasjonene sørøst i regionen Provence.

Marre hadde tidligere en lederstilling i oljeindustrien, skriver nyhetsbyrået AFP.

Demonstrantene krever at president Emmanuel Macron skrinlegger planene om en ny avgiftsøkning på drivstoff i januar neste år. Men presidenten har nektet. Han sier de økte prisene er en del av strategien for å få franskmenn vekk fra å bruke fossile brennstoff og forurensende biler.

I de mer grisgrendte strøk viser man til at bilen ikke er noe man bruker fordi det er behagelig og moro, den er noe man trenger for å komme seg fra ett sted til et annet.

– Ingen tenker på folk som bor i utkanten og i landlige områder, mener Pricilla Ludosky.

Forretningskvinnen i utkanten av Paris står bak en nettkampanje som siden mai har samlet 850.000 underskrifter mot drivstoffavgiftene.

– De sier de kan bruke alternativ transport, men i virkeligheten er ikke det mulig. De har ingen andre valg enn å betale, sier Ludosky.

Demonstranter i gule vester sperrer veien i Givors i Frankrike. Foto: JEAN-PHILIPPE KSIAZEK / AFP

Flere tusen ekstra polititjenestemenn

Opprøret er ifølge AFP et uttrykk for en mer generell frustrasjon i Frankrike. Mange franskmenn beskylder presidenten for å forsømme de fattige og distriktene til fordel for byene og skattekutt til de rike, på tross av at Macron nylig kuttet i skatt på lønninger og boliger.



Tidligere har folk i Bretagne protestert med røde luer mot økte avgifter for lastebiler og store kjøretøy. Disse protestene har etter hvert utviklet seg til å bli en demonstrasjon mot «grønne og urbane elitister».

Initiativtakerne bak dagens demonstrasjon, som kalles for de «gule vestene» på grunn av sin bekledning, hevder på sin side at de er politisk uavhengige av politiske partier og fagforeninger.

Den varslende demonstrasjonen har ikke falt i god jord hos franske myndigheter, som sier de ikke aksepterer at veier sperres.

Ifølge Benjamin Griveaux, som er talsperson for franske myndigheter, representerer ikke «folk som røyker og kjører dieselbiler det moderne Frankrike».

3.000 ekstra polititjenestemenn står klare til å bli kalt ut, dersom det oppstår forstyrrelser i trafikken, ifølge TV-stasjonen BFMTV.