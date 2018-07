Løve holdt i glassbur som gjesteunderholdning

Kafeen «Mevzoo» i Tyrkias største by Istanbul, får disse dager gjennomgå hardt på sosiale medier.

Videoklipp viser hvordan en ungløve blir holdt innesperret i et trangt, langt glassmonter, mens kafeens gjester spiser rundt den.

Løven, som er oppkalt etter Game of Thrones-dronningen «Khaleesi», blir filmet mens et barn løper opp og ned på siden av den.

Buret er knapt bredere enn løven selv.

Har flere andre dyr

Et annet bilde viser hvordan løven fortsatt går innesperret når det er blitt mørkt, mest sannsynlig etter at kafeen er stengt og kun de ansatte var til stede, skriver The Independent.

Det er kafeen selv som har lagt ut flere av bildene og videoene på sin egen Instagram-konto.

Men det er ikke bare løver å finne i kafeen.

Tyrkiske medier skriver at kafeen, som har lisens som «turistrelatert dyrehage og rehabiliteringssenter», har 35 kaniner, flere flamingoer, fire slanger, fire hester, to papegøyer, to krokodiller og en iguan i tillegg til løven, ifølge den britiske avisen.

De fleste dyrene holdes som regel under kafeen i bur.

Videoen under viser er et lite hull i glassburdet hvor gjestene kan mate løven gjennom.

Har vekket sterke reaksjoner

Over 2700 mennesker skal ha signert en underskriftskampanje om kafeens behandling av dyr, og flere raser nå på sosiale medier over synet av løven løpende innesperret midt iblant kafégjestene.

Oytun Okan Senel, president i den tyrkiske foreningen for veterinærer, fordømmer dyrebehandlingen på Twitter.

– I midten av Istanbul – for en ydmykelse! Dyremishandling i et «rehabiliteringssenter», dekorert som en vannpipe-kafé. Det finnes faktisk lover i dette landet, skriver han.

«Besøker du Istanbul i Tyrkia, IKKE DRA til Kafé Mevzoo. De holder en ungløve i et lite glassbur mens gjestene spiser rundt,» skriver en på Twitter.

«Stakkars dyr. Han er desperat og trenger å bli reddet og sent til rehabilitering. Restauranteierne skulle blitt satt i bur for noen måneder. Skammelig,» skriver en annen.

«Mevzoo» er registrert som en «dyrehage» hos landets miljødepartement.

Kafeen skal ha fått besøk fra myndighetene søndag, og de fikk da lov å beholde dyrene ettersom de hadde legitime papirbevis for dyredrift, skriver Mirror.

Likevel skal de ha blitt bedt om å måtte fjerne glassburet i løpet av de tre neste månedene.

NRK har forsøkt å komme i kontakt med restauranten på e-post og sosiale medier, men uten å få svar. Independent som omtalte saken i går, har heller ikke lykkes i å komme i kontakt med restaurant.