Løve adopterte leopardunge i Tanzania: – Dette er uten sidestykke

Bilder fra et naturreservat i Tanzania viser en ung løve som avslappet lar en liten leopardunge suge melk. Det betegnes som svært sjeldent at noe slikt skjer.

Hendelsen ble fotografert av en gjest ved naturreservatet Ngorongoro.

– Dette er uten sidestykke. Vi har aldri sett dette i det fri før, sier Luke Hunter, sjef for organisasjonen Panthera som jobber for å bevare store kattedyr, til National Geographic.

Løvemor har trolig mistet sine egne barn. Foto: Joop Van Der Linde / AP

Lederen for dyrevernsgruppen KopeLion, Ingela Jansson, sier at løven høyst sannsynlig hadde mistet sine egne barn og dermed tillot en unge fra en annen og konkurrerende art å suge melk.

Den unge løven er utstyrt med en GPS-sender som lar forskere følge hennes bevegelser rundt på reservatet.

Det er antatt at den lille leopardungen har kommet bort fra sin egen mor, og at naturen på oppsiktsvekkende vis hadde ført de to sammen.

Overlever trolig ikke

Selv om hendelsen smelter hjerter verden over, har det lille leopardnøstet trolig dårlige odds for overlevelse, advarer Luke Hunter.

– Utfordringene kommer til å bli enorme, sier han.

En stort problem blir når mor på et tidspunkt må introdusere den fremmede arten for resten av løveflokken.

– På dette tidspunktet, vil trolig resten av løvene – som verken besitter morshormonene eller båndet hun har knyttet til ungen – drepe leoparden, skriver National Geographic.