Louvre droppet «Mona Lisa» i historisk da Vinci-utstilling

Den har tatt ti år å forberede og er den største utstillingen i Paris på mange tiår, skriver AFP.

Torsdag åpnet en utstilling av Leonardo da Vincis verker i det berømte museet Louvre, midt i Paris sentrum.

Utstillingen arrangeres i forbindelse med at det i år er 500 år siden multigeniet døde.

da Vinci malte ikke mye, bare rundt 15 av hans malerier finnes fortsatt, men ni av dem er med i utstillingen.

Totalt inneholder utstillingen over 160 av da Vincis arbeider, med 22 tegninger, samt skulpturer, manuskripter og forskjellige gjenstander.

Uten «Mona Lisa»

«Mona Lisa» blir hengende på sin vanlige plass i 2. etasje i Louvre.

Verdens mest berømte maleri, «Mona Lisa», er ikke med i utstillingen til tross for maleriet allerede henger i Louvre.

Mesterverket blir hengende på sin faste plass i 2. etasje i Louvre, mens utstillingen foregår i kjelleren.

Rundt 30.000 mennesker ser daglig «Mona Lisa», og museet sier at det ville bli for mange mennesker inne på utstillingen om de tok med da Vincis mesterverk.

I stedet har de laget en kunstig virkelighet-opplevelse der publikum er ment å oppleve da Vincis verden da han malte bildet.

Storpolitisk krangel

Leonardo da Vincis «Den vitruviske mann» er med i utstillingen etter at en italiensk domstol sa ja i siste uke. Som et kompromiss blir tegningen bare med i utstillingens første åtte uker.

Museer i Storbritannia, Russland, Vatikanstaten og Italia har alle lånt ut bilder til utstillingen.

Blant tegningene er også flere som er i britiske dronning Elizabeths eie.

Hele utstillingen har vært i fare etter en langvarig krangel mellom Italias høyrepopulistiske parti Liga og Frankrikes president Emmanuel Macron.

Italienerne mente at Frankrike prøvde å tilrane seg for mye av søkelyset rundt 500-årsmarkeringen.

– Leonardo er italiensk, han bare døde i Frankrike, sa en høyrepopulistisk parlamentariker.

Først i forrige uke kom den endelige avklaringen, da en italiensk domstol avgjorde at da Vincis berømte «Den vitruviske mann» kunne sendes fra Italia til Frankrike.

En turist tar bilde av en kopi «Salvator Mundi», malt av elever av da Vinci i hans atelier, under utstillingen i Louvre. Foto: FRANCOIS GUILLOT / FRANCOIS GUILLOT

Kanskje kommer «Verdens frelser»

Slik det ser ut nå mangler utstillingen to av da Vincis mest kjente verker.

Hans «Nattverdenen» i Santa Maria delle Grazie i Milano er en freske (veggmaleri) og kan derfor ikke flyttes.

Det andre bildet som ikke er med ved åpningen av utstillingen er «Salvator Mundi» – «Verdens frelser» på norsk.

«Salvator Mundi» ble solgt for rekordsummen 450,3 millioner dollar under en auksjon på Christie's i New York i november 2017.

Summen var da, og er fortsatt, den høyeste noen har betalt for et maleri.

Det er ikke kjent hvem som kjøpte bildet, men ryktet sier at det er Saudi-Arabias omstridte kronprins, Mohammad bin Salman.

Etter at maleriet ble solgt kunngjorde kulturdepartementet i De forente arabiske emirater at «Salvator Mundi» skulle vises på Louvres filial i Abu Dhabi i september året etter.

Fremvisningen ble imidlertid avlyst og siden har kunstverdenen lurt på hvor bildet er.

De siste ukene har det imidlertid gått hardnakkede rykter om «Salvator Mundi» vil dukke opp på utstillingen, kanskje noen dager eller uker forsinket.

Da en talskvinne for museet ble spurt om «Salvator Mundi» under torsdagens åpning, svarte hun bare kryptisk at «Louvre-museet har ikke kunngjort noe om det».

En kurator henger opp skilt mellom «Portrett av Jeanne Wenz» og «Jeanne Wenz ved Bastillen, 1886» under Toulouse-Lautrec-utstillingen i Paris. Foto: CHARLES PLATIAU / CHARLES PLATIAU

240.000 forhåndsbestillinger

Utstillingen åpnet torsdag og er tilgjengelig for publikum frem til 24. februar neste år.

Allerede før utstillingen åpnet hadde 240.000 mennesker forhåndsbestilt billetter til utstillingen.

Paris er ikke uvant med store utstillinger av kjente kunstnere, men denne høsten er spesiell selv for den franske hovedstaden.

I tillegg til da Vinci-utstillingen pågår den første store utstillingen av Toulouse-Lautrecs verker på over 30 år, samtidig som byen også huser en utstilling av den gresk/spanske 1500-tallsmesteren El Greco.