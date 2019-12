Løslatt etter tre år i fangenskap: – Jeg hater ikke Taliban

Det er tre år siden professoren ble bortført fra utsiden av det amerikanske universitetet i hovedstaden Kabul i Afghanistan.

Torsdag kom han hjem til Australia. Søndag snakket han for første gang etter frigivelsen.

– Jeg ga aldri opp håpet, sier den australske professoren, ifølge BBC.

– Hvis du gir opp håpet, har du ingenting igjen.

Men han innrømmer at i enkelte mørke stunder tvilte han på at han ville komme fra det i live. Han tenkte at kanskje ville han aldri få se sine kjære igjen.

– Men med Guds vilje er jeg her. Jeg er i live, jeg er trygg og jeg er fri, sa Weeks til pressen søndag.

GLAD OG ELDRE: Timothy Weeks så svært lettet og glad ut da han møtte pressen i Australia søndag. Men tre år i fangenskap har gjort sitt, han så svært mye eldre ut etter årene hos Taliban. Foto: Jeremy Piper / AP

Weeks ble bortført sammen med en professorkollega fra USA, Kevin King.

Taliban viste medfølelse

Selv etter tre år i fangenskap, sier Timothy Weeks at han ikke hater Taliban.

– Noen av vaktene var vidunderlige mennesker som jeg klemte da jeg ble satt fri.

Professoren forteller at han aksepterte at vaktene var soldater og at de måtte følge ordrene de fikk, de hadde ikke noe valg.

– Jeg hater dem ikke i det hele tatt. Noen av dem har jeg stor respekt for, jeg ble nesten glad i dem. Noen var medfølende og flotte mennesker, fortsetter han.

– Det gjorde at jeg virkelig tenkte ... hvordan havnet de her?

Seks mislykkede redningsforsøk

Timothy Weeks sier at han er ganske sikker på at amerikanske spesialstyrker forsøkte å redde ham og kollegaen seks ganger, uten å lykkes.

HOS TALIBAN: Amerikanske spesialstyrker skal ha forsøkt å befri de to flere ganger. Bildene viser de to i fangenskap hos Taliban. Bildet er fra en video sendt ut i juni 2017. Foto: AP

Professoren forteller at de to ble flyttet til forskjellige skjulesteder i Afghanistan og i nabolandet Pakistan. På flere av stedene ble de holdt i små rom uten vinduer.

Timothy Weeks mener amerikanske soldater flere ganger var like i nærheten.

Han husker en gang i april i år at en av vaktene sa at skytingen utenfor skyldes at de var under angrep fra IS. Han er ganske sikker på at det riktige var at de skjøt mot amerikanske soldater.

– Jeg er sikker på at det var Navy SEALS som kom for å hente oss.

– Jeg tror de bare var noen meter fra oss. Da jeg ble ført ned i en tunnel, hørte jeg et voldsomt smell ved inngangen bak oss.

– Jeg ble dyttet ned i tunnelen, falt og besvimte, forteller professoren fra Australia.

Omfavnet av redningsmann

Timothy Weeks husker godt dagen da han og amerikaneren ble reddet.

Plutselig så han to amerikanske Black Hawk-helikoptre gå inn for landing.

– Ut av en støvsky kom seks spesialsoldater mot oss. En av dem gikk rett mot meg, la armen rundt meg og sa «Er det bra med deg?»

BORTFØRT SAMMEN-SATT FRI SAMMEN: Timothy Weeks fra Australia sammen med medfange Kevin King fra USA. Begge ble bortført utenfor det amerikanske universitetet i Kabul der begge jobbet. Etter tre år er de fri etter en fangeutveksling. Foto: Social Media / Reuters

Deretter fulgte han meg til et av helikoptrene, sa Weeks på pressekonferansen i Sydney søndag.

Fangeutveksling

Det var i 2016 de to professorene ble bortført av Taliban.

Amerikaneren Kevin King og australieren Timothy Weeks ble sluppet fri i Zabul-provinsen 19. november.

Nyheten om at de to var satt fri, kom få timer etter at den afghanske regjeringen løslot tre Taliban-topper som har sittet i afghansk fangenskap.

Siden da har de to professorene fått oppfølging av australske og amerikanske diplomater og helsepersonell.

En talsperson for Det hvite hus i USA takker afghanske myndigheter for å ha bidratt til at mennene ble løslatt.

Både Taliban og australske myndigheter omtaler utvekslingen som en «positiv handling» og et skritt i retning av å bygge tillit – noe som igjen kan hjelpe fredsprosessen i Afghanistan.