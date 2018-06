Løse gjengsammensetninger gjør etterforskningen vanskelig

KROKSBÄCK: To personer ble skutt og drept ved to forskjellige anledninger i dette området i mai i år. Foto: Sverre Holm-Nilsen / NRK

HERMODSDAL: I dette området har tre personer blitt skutt og drept siden januar i fjor. I tillegg ble en kvinne i 20-årene livstruende skadd i en av skyteepisodene. Foto: Sverre Holm-Nilsen / NRK

Tre personer ble drept og tre skadd da det ble avfyrt et titalls skudd fra en forbipasserende bil mot Galaxy Cybercafé i Malmö mandag kveld.

Drap med skytevåpen er ikke et uvanlig fenomen i den sørsvenske byen. Siden januar i fjor har 14 mennesker blitt skutt og drept.

Men omfanget av den seneste skyteepisoden bekymrer eksperter.

– Dette er ett av de verste skyteangrepene i svenske kriminelle miljøer på 30 år, sier kriminolog Mikael Rying ved politiets nasjonale, operative avdeling til SVT.

– Det er veldig uvanlig at så mange personer blir skutt og drept på én gang.

Sentrumsnært

Rying sier det også er bekymringsfullt at volden har flyttet seg til det offentlige rom, hvor uskyldige kan risikere å bli rammet av oppgjørene mellom de kriminelle gjengene.

Politiet sikrer tekniske spor etter skytingen i Malmø mandag kveld som endte med at tre personer mistet livet. Foto: Johan Nilsson / AFP

– Den siste episoden skjedde på en sentralt beliggende gate hvor det ferdes mange mennesker. Det er svært alvorlig når man avfyrer skudd på åpen gate, sier Rying.

Internettkafeen som ble beskutt på mandag ligger bare noen hundre meter fra den største politistasjonen i byen i et område som har vært ansett som trygt.

Kriminolog Manne Gerell ved Universitetet i Malmö sier til NRK at det er uvanlig at gjengkonfliktene flytter seg til sentrum av byen.

– De aller fleste tilfellene av dette ser vi i skjer i de utsatte områdene utenfor bykjernen. De kriminelle blir skutt der de er og oppholder seg, og det er ikke i sentrum, sier Gerell til NRK.

Gjengstrukturer i konstant endring

UOVERSIKTLIG: Kriminolog Manne Gerell sier gjengene kan endre sammensetning på kort tid. Foto: Gunhild Hjermundrud / NRK

Ifølge Expressen er det bare i boligområdet Lindängen alene tre gjenger som konkurrerer om narkotikamarkedet.

A-gruppen: Ledes av fire brødre som for øyeblikket sitter fengslet for blant annet drapsforsøk og besittelse av store mengder narkotika.

G-gruppen: Medlemmer har vært involvert i skyteepisoder de senere årene. Ett av medlemmene, en mann i 20-årene, er sønn av en gjengleder som ble drept i Malmö i 2011.

M-gruppen: Lederfiguren i denne gruppen ble ifølge flere svenske medier skadd under mandagens skyting mot internettkafeen. Denne gruppen skal tidligere ha hatt kontrollen over Lindängen.

Politiet i Malmö sier til i NRK sier at det er mellom fem og seks aktive gjengkonstellasjoner i byen med om lag 200 aktive medlemmer. Flere av disse begynte med kriminell virksomhet allerede i 11-årsalderen.

– Det vi jobber opp imot er ikke gjenger i faste konstellasjoner. Det er individer som jobber i nettverk med andre fra de samme stedene i byen de selv kommer fra. Noen ganger samarbeider de med andre fra andre områder, sier etterforskningsleder Mattias Sigfridsson i politiet til NRK.

Gjengene har ifølge Gerell en mer eller mindre konstant kjerne som utvides med tiden.

– Gjengene er løst sammensatte og endres over tid. Om noen uker kan det være flere eller færre enn det vi har i dag. De har ingen tydelige organisasjonsstrukturer med hierarkier slik vi ser i for eksempel MC-gjenger, forteller Gerell.

– Det er personer som har vokst opp i de samme områdene sammen. Etter hvert knytter nye personer seg til, sier han.

Etterforskningslederen sier at disse løse konstellasjonene på gateplan kan gjøre sakene vanskeligere å etterforske. Venner blir til fiender, og derfor er det vanskelig å ha oversikt.

– Det er lite tillit mellom de forskjellige grupperingene. Folk bytter sider og det skaper konflikter. Konfliktene kan handle om alt fra bagateller til narkotikagjeld, sier Sigfridsson.

En kilde i gjengmiljøet beskriver det slik overfor Expressen:

– Den du bryter brød med i dag, kan komme til å knulle deg i morgen.

«Voldskapital»

Kilder sier til svenske Aftonbladet at målet for angrepet utenfor nettkafeen Galaxy var en 21 år gammel mann. 21-åringen overlevde skytingen med lettere skader. Han har tidligere vært siktet for grov kriminalitet og drap.

Sigfridsson vil ikke kommentere opplysningene, men sier til NRK at alle seks som var involvert i skytingen er kjenninger av politiet fra det kriminelle gjengmiljøet, og at politiet er kjent med at det er flere konflikter i miljøet den siste tiden.

– Vi vet foreløpig ikke noe mer om motivet bak skytingen, sier etterforskningslederen.

Ifølge Gerell kan konflikter i gjengmiljøet blusse opp av småting.

– Det kan være alt mulig fra krangler om damer til fornærmelser og penger. Noen ganger kan det også handle om «voldskapital». Når en gjeng blir utsatt for noe, føler de igjen at de må vise «voldskapital» og skyte tilbake, sier Gerell.

Den kjente forfatteren og kriminologen Leif G.W. Persson sier til svensk TV4 at konfliktene kan ha bagatellmessig opphav.

– Konfliktene kan dreie seg om narkotikahandel, men det kan også skyldes at man har feil farge på lua eller at man har uttrykt seg nedsettende om noens fetter. Konfliktene kan også gå i arv, sier Persson, ifølge Expressen.

Politiet har satt ned en egen etterforskningsgruppe som nå etterforsker trippeldrapet. Etterforskningsleder Mattias Sigfridsson har tidligere sagt til NRK at de også har satt inn ekstraressurser for å forhindre hevnangrep i de kriminelle miljøene.

– Vi jobber intensivt med avhør og prøver å skaffe oss et klart bilde av hendelsesforløpet. Dette er miljøer som ikke nødvendigvis vil snakke med politiet, sier han til NRK.