Los Angeles sier de taper kampen mot pandemien

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Tirsdag markerte Los Angeles en trist milepæl da antall døde av covid-19 passerte 11.000. Og det er bare i selve byen. Inkludert forstedene er dødstallet nær 20.000.

Sammen med Arizona er Los Angeles nå episenteret for viruset i USA.

Helsemyndighetene i byen sier at viruset sprer seg ukontrollert og at de taper kampen mot covid-19, skriver Los Angeles Times.

– I dag er jeg mer bekymret enn noen gang før. Dette er en helsekrise av episke dimensjoner, sier byens helsedirektør, Barbara Ferrer.

Venter at det blir enda verre

Etter at smitten hadde steget dramatisk i California frem til jul, har den flatet ut de to siste ukene.

Nå frykter helsemyndighetene en kraftig forverring de neste dagene. Data fra mobiltelefoner viser at det var mye reising og sosialt samvær i slutten av desember.

Den smitten vil kunne vise seg de neste dagene. Allerede nå er 25 prosent av alle som tester seg positive. Det er opp fra 4 prosent for to måneder siden.

En covid-19-pasient behandles på Providence Holy Cross Medical Center i Los Angeles. Foto: Jae C. Hong / AP

Skal velge hvem som får behandling

Situasjonen på sykehusene i storbyen forverrer seg dag for dag. Intensivavdelingene er fulle eller har ikke nok leger og sykepleiere.

Methodist Hospital of Southern California har satt sammen en triage-gruppe som skal bestemme hvem som skal få behandling.

– Hvis en pasient blir veldig syk og har små sjanser til å overleve sykdommen, kan begrensede ressurser som respirator eller intensivbehandling bli gitt til en annen pasient med bedre sjanser, skriver sykehuset til pasienter og pårørende på sin hjemmeside.

Også andre sykehus forteller om krise. Noen steder er det så fullt med pasienter at de har måtte ta i bruk gavebutikken på sykehus som pasientrom.

Doktor Jeffrey Chien står midt oppe i krisen på en øyeblikkelig hjelp-avdeling ved Santa Clara Valley Regional Medical Center.

Han sier at han ser pasienter kjempe for luft og at de ser ut som de drukner. Nå ber han folk gjøre det de kan for å begrense smitten.

– Jeg tigger alle om hjelp fordi vi er ikke i frontlinjen. Vi er i den siste linjen, sier Chien.

4100 døde i USA onsdag

California var lenge en suksesshistorie i USA i kampen mot koronaviruset. Men siden november har antall tilfeller eksplodert.

Over hele USA er nå pandemien verre en noen gang. Onsdag. samme dag som Kongressen ble stormet av opprørere, døde 4100 mennesker av covid-19.

Det er første gang antall døde er over 4000 på en enkelt dag. Samme dag satte børsen i New York rekord med sine høyeste noteringer i historien.