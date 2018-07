López Obrador leder med over 20 prosentpoeng i Mexico

Mexicanerne er grundig lei av korrupsjon og drapsbølger og ser nå ut til å ha gitt opp de to andre store partiene som de mener er ansvarlig for miseren. De satser nå på den tidligere populære borgermesteren i Mexico by.

De siste meningsmålingene viste at 64 år gamle López Obrador hadde en oppslutning på 48,1 prosent, milevidt foran høyresidens kandidat Ricardo Anaya fra partiet PAN, som har 26,1 prosent, og José Antonio Meade fra det korrupte gamle statsbærende partiet PRI som støttes av 20,8 prosent av velgerne.

Det er tredje gang López Obrador, populært kalt AMLO, prøver seg. I 2006 tapte han med så minimal margin at mange mener han ble frarøvet seieren gjennom valgfusk. Da hadde han all grunn til å protestere.

Men i stedet protesterte han til gagns seks år senere da han igjen tapte, men da med klar margin. Hans surmagede reaksjon, med demonstrasjoner som delvis lammet Mexico by i flere måneder, etterlot en bitter smak som trolig bidro til at det tradisjonelle venstrepartiet PRD nå har alliert seg med PANs Anaya i en uvanlig høyre-venstre-anti-populisme-koalisjon.

ENTUSIASME: Mange møtte opp til Andres Manuel Lopez Obradors siste tale før valget på ny president. Foto: DANIEL BECERRIL / Reuters

Demokratisering

Da Mexico i 2000 etter 71 års ubrutt PRI-styre endelig fikk velge en president fra et annet parti, var det fordi store deler av middelklassen forlot PRI for å støtte Vicente Fox fra høyrepartiet PAN og en gryende demokratisering.

Men etter tolv års PAN-styre og et seks år langt comeback for PRI, som bare har medført mager vekst, økende korrupsjon og en drapsbølge uten sidestykke, ser det ut til at de fleste har gitt dem opp begge to og setter sin lit til López Obradors Morena-parti.

Endelig forlater også de store massene av fattige også PRI. López Obradors valgkamp har artet seg som et triumftog gjennom landsbyene, særlig i det fattige sør der PRI i årtier åpent kunne kjøpe stemmene de trengte,

I de siste dagene har López Obrador også skværet opp med næringslivet som har kalt ham en farlig populist som vil gjøre Mexico til et nytt Venezuela.

At AMLO er klar i talen mot USAs president Donald Trump, som har kalt mexicanske innvandrere kriminelle voldtektsmenn, taler til hans fordel. Men også de andre kandidatene fordømmer Trump.

KANDIDATENE: Fra venstre: Andres Manuel Lopez Obrador, Jose Antonio Meade og Ricardo Anaya. Venstresidens Obrador er favoritt. Foto: Henry Romero / Reuters

Vold og korrupsjon

Det som virkelig teller, er den inngrodde korrupsjonen som er en arv fra PRI og gjennomsyrer alle lag i Mexico, og den massive voldsbølgen som ble utløst da PAN-president Felipe Calderón satte inn de militære mot narkokartellene for tolv år siden.

Til sammen er minst 200.000 mennesker drept siden 2006. Bare i fjor nådde drapstallet opp i nærmere 30.000. Selv om de fleste av drapene skjer i oppgjør mellom bandene eller i sammenstøt mellom bandene, politiet og de militære, er ingen trygge.

Skuffelsen over voldsbølgen under PAN åpnet på nytt for PRI, og Enrique Peña Nieto ble valgt for seks år siden. Men Peña Nieto klarte ikke å redusere volden, og han videreførte også den gamle PRI-tradisjonen med korrupsjon.

Hans seks år har vært preget av en rekke skandaler både i hans familie og i partiet, og det er også avdekket mange tilfeller av samarbeid mellom narkokartellene og korrupt politi. Peña Nieto endte som en av de mest upopulære presidentene i mexicansk historie, foraktet av både venstresiden og høyresiden.

Når da López Obrador framstår mer moderat og langt mer avslappet enn tidligere, ligger det an til at Mexico for første gang i sin historie får en president fra venstresiden. Det strider også mot trenden ellers i Latin-Amerika, der høyresiden har rykket fram både i Brasil, Argentina, Chile og Colombia.