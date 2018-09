Lööf i duell med Åkesson: – Dette gir Sverigedemokraterna offerrollen de vil ha

Fredag kveld var Lööf den eneste partilederen som tok til motmæle mot SD-leder Jimmie Åkessons mye omtalte uttalelse.

– Hvordan er det du uttrykker deg, kom det kontant fra Lööf.

Sent lørdag kveld møttes hun og Åkesson igjen til den siste duellen før valgdagen på avisen Expressens TV-kanal. Det var Lööf som ba om å møte Åkesson etter at SVT tok avstand fra en uttalelse fra Åkesson under den siste partilederdebatten før valget.

SVT tar avstand fra Åkesson-uttalelse Du trenger javascript for å se video.

– Offerrolle

– Jeg syns det er veldig uheldig av SVT å gjøre dette. Det gir Åkesson og Sverigedemokraterna offerrollen de vil ha i dagene rett før valget, sa Löof i duellen.

Hun mener det er dumt at de siste dagene før valget har handlet om SVT og Åkesson, og om han skal delta på tv-kanalens valgvake eller ikke.

KRITISK: Centerpartileder Annie Lööf sier det er uheldig at de siste dagene før valget har handlet om SVT, om Åkessons kalender og om han skal delta i en valgvake eller ikke. Foto: Stina Stjernkvist/tt / NTB scanpix

– Dette handler om avgjørende spørsmål for Sveriges fremtid. om vi skal ha en politisk kraft som jobber for medmenneskelighet, humanisme, likestilling og åpenhet mot verden, eller om vi skal fremmedfiendtlige krefter som fører til splittelse og mistro mellom mennesker, sa Centerparti-lederen.

Åkesson på sin side åpnet med å si at han mener SVT har feilsitert han, og at uttalelsen fremstår helt annerledes enn det han faktisk sa.

– Mitt inntrykk er at man ikke står bak denne beslutningen, men vil beskytte sin sjef, sa SD-lederen.

Baluba etter TV-debatt

Etter debatten fredag tok den svenske rikskringkasteren avstand fra uttalelser fra SD-leder Jimmie Åkesson hadde kommet med i debatten, og kalte den «grovt generaliserende». Det fikk partiet til å tenne på alle plugger.

Sverigedemokraterna raste mot Sveriges Television etter partilederdebatten fredag kveld.

Foto: Johan Nilsson/tt / NTB scanpix

Lørdag har Åkesson krevet en unnskyldning fra SVT, og SD har boikottet kanalen. Partiet vil anmelde SVT til svensk PFU, til valgobservatører fra OSSE (Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa), og har avgjort at SD-lederen ikke skal delta på den tradisjonsrike valgvaken til den svenske kringkasteren.

Lørdag kveld ble det klart at SVT vraker sjefen for kanalens valgsendinger etter bråket.

Fikk spørsmålet på nytt

I Expressen-duellen fikk Åkesson en ny sjanse til å svare på hvorfor det er vanskelig for innvandrere å få jobb i Sverige.

– Mitt poeng er at for å få en jobb i Sverige må man tilpasse seg det svenske samfunnet. Det er bristen i forståelsen for det som går det vanskelig for innvandrere å få jobb i Sverige, svarte han.

Senere i debatten kommer innvandring opp igjen som et tema, og Åkesson nekter for at partiet han er leder for er fiendtlig mot innvandrere. Tvert om mener han partiet har en inkluderende innvandringspolitikk.

– Kall det hva du vil, men jeg er lei av å beskyldt for rasisme. Det er det dere står for som er ekstremt i resten av Europa. Det jeg står for er ekstremt i resten av Europa.