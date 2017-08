Londons hjerte stoppet opp

– Lydene i London vil ikke bli de samme uten byens klingende hjertebank, skrev tjenestemannen Stephen Kelly på Twitter.

Mange mennesker hadde møtt fram for å se og høre den berømte klokken slå tolv slag før urverket ble stanset.

– Dette er en milepæl i et avgjørende konserveringsprosjekt. Arbeidet vil sikre driften av urverket i lang tid framover, så vel som bevare tårnet det står i, Elizabeth-tårnet, sier Steve Jaggs.

Han er mannen med den ærverdige tittelen «Keeper of the Great Clock».

Klokkeslagene fra Big Ben er noe av det mest urbritiske som finnes. Slagene er kjent verden rundt, ikke minst fordi BBC brukte dem i sine sendinger i årevis.

Hvis du har vært i London, har du har sikkert hørt den, men neppe sett den.

Det er ikke det nesten 100 meter høye tårnet på parlamentsbygningen i Westminster, og det er heller ikke en av de fire urskivene med de 4,2 meter lange langviserne. Big Ben er den største av klokkene i klokkespillet inne i tårnet. Den veier 13,7 tonn og slår hver hele time med noten E. Fire mindre klokker slår hvert kvarter.

Big Ben er klar for renovering, 17. august, 2017. Foto: VICTORIA JONES / AFP

Klokken er trolig oppkalt etter Sir Benjamin Hall, som ledet kontoret for offentlige arbeider i London, og som ledet arbeidet med å reise de nye parlamentsbygningene ved Themsens bredd etter at de gamle brant i 1834. 31. mai 1859 slo Big Ben for første gang.

Har stått stille tidligere

I slutten av mai i 2005 stoppet klokken å slå i 90 minutter. Ingeniørene som vedlikeholder det enorme urverket, visste ikke årsaken, men en anonym kilde sa til nyhetsbyrået APTV at problemene kunne skyldes det rekordvarme været London hadde den dagen.

Og da den opprinnelige klokken var støpt i 1856, ble den fraktet til Westminster ved Themsen på en vogn trukket av 16 hester og hengt opp på prøve – bare for å sprekke.

Den ble støpt om igjen og heist opp i tårnet, en jobb som tok 18 timer.

Klokken sprakk igjen allerede i september 1859, og Big Ben var deretter taus i fire år. Siden da har det vært flere mer eller mindre planlagte stanser, men for det meste har klokken ringt jevnt og trutt.

Big Ben synker

I tillegg til å trenge vedlikehold av klokken, sliter også det 98 meter høye klokketårnet. Tårnet som fotograferes av tusenvis av turister daglig, synker ned i grunnen. Ifølge offentlige rapporter luter Elizabeth-tårnet med hele 46 centimeter.

Sandsteinen som er brukt i bygget er mange steder i ferd med å smuldre opp, i tillegg til at forurensing også får fasaden til å smuldre.

Det samme gjelder resten av Westminster-palasset. Slik det ligger an nå, må alle ut av husene i en seks års periode fra 2022, mens reparasjoner pågår. Regningen vil trolig komme på over 40 milliarder kroner.