London forbyr reklame for usunn mat

Ifølge britiske helsemyndigheter er nærmere 40 prosent av Londons barn på 10 og 11 år overvektige eller svært overvektige, og i mai besluttet Khan at noe må gjøres.

London-ordfører Sadiq Khan mener drastiske tiltak må til for å gjøre noe med overvektsproblemet hos barn. Foto: Paul Childs / Reuters

London-ordfører Sadiq Khan foreslo å utrede et reklameforbud for mat som bidrar til problemet, som han har beskrevet som «en tikkende bombe», både for den enkelte og for landets myndigheter.

Nå har de lokale myndighetene bestemt seg.

Fra 25. februar 2019 blir det forbudt med reklamepostere for mat som har et stort innhold av fett, salt og sukker.

Ingen hamburgerbilder på bussen

Myndighetene starter med det offentlige transportsystemet. Heretter blir det ikke lenger bilder av brus, sjokolade, pizza, hamburgere, og pommes frites å se på busser, trikker, tog og T-baner som tilhører Transport for London (TfL). Stasjonsområder, billettautomater og venteskur omfattes også av forbudet.

Heller ikke drosjer kan lenger kjøre rundt med reklame for usunn mat. Rundkjøringer og fortau får ikke lenger være et visningssted.

Det betyr at de store fastfood-kjedene som Burger King og McDonald's ikke får reklamere for maten de er mest kjent for. Derimot kan de vise frem usaltede nøtter, rosiner og sukkerfrie varer.

Det nytter heller ikke omgå forbudet med visning kun av de velkjente logoene, også det er nå forbudt.

Kopierer Amsterdam

– Det er klart at reklame spiller en stor rolle i valgene vi tar, uansett om vi er bevisst det eller ikke, sier ordfører Sadiq Khan. Han mener reklameforbudet for usunn mat er et drastisk, men nødvendig tiltak.

Barneleger og ernæringseksperter støtter London-ordfører Sadiq Khan og mener det er et viktig steg i riktig retning.

Avstemninger og meningsmålinger viser også at en stor andel av London-beboerne støtter tiltakene.

I fjor innførte Amsterdam et lignende forbud, i forsøket på å gjøre den oppvoksende generasjonen sunnere. Også der ble det avdekket et vektproblem for byens barn og unge. Reklameforbudet er fulgt opp med sunnere mat og mer fysisk aktivitet på skolene.

Spår dyrere billetter

Interesseorganisasjonen for annonsører derimot mener at overvektsproblemet hos britiske barn bunner i langt mer komplekse årsaker enn reklame for fast food-mat og at tiltaket ikke vil avhjelpe noe som helst.

De mener det offentlige eide transportselskapet TfL ikke vil klare å oppveie tapet av annonseinntektene fra fast food-reklamene, noe som igjen vil føre til dyrere billetter for passasjerene. Og det i en periode hvor transportselskapet trenger penger.

Det er også en økende krav i den britiske offentligheten om at myndighetene må gjøre noe med matreklamen som rettes mot barn på de ulike TV-kanalene, men de kommersielle TV-selskapene advarer mot konsekvensene det vil ha for deres inntekter.

I den andre enden av vektskalaen forsøkte London-myndighetene å si nei til salgsplakater som reklamerte for produkter som skal gi en tynn og perfekt kropp, men her måtte de gi seg etter at saken havnet høyere oppe i myndighetssystemet.