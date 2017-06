London-brannen: – Først kommer sjokket, så samholdet. Nå har raseriet begynt å ulme

Fredag ettermiddag brøt det ut demonstrasjoner flere steder nord i London. Nyhetsbyrået AFP melder at flere titalls mennesker som deltok i en minneseremoni for ofrene etter storbrannen tok seg inn i bydelsrådhuset i Kensington og Chelsea, mens de ropte sinte slagord og barket sammen med sikkerhetsvakter.

– Vi vil ha rettferdighet! Dere burde skamme dere! Mordere!

Ifølge The Guardian skal demonstranter også ha samlet seg rundt bilen til statsminister Theresa May, som besøkte St. Clement-kirken fredag ettermiddag. Beboere i området skal blant annet ha ropt at May «burde skamme seg», og «feiging, feiging».

Det offisielle tallet på antallet som mistet livet i storbrannen er 30 personer, men det fryktes at det endelige tallet blir langt høyere. Ifølge Sky News hevder deres kilder at så mange som 70 savnede fryktes omkommet.

Totalt bodde det opp mot 600 personer i den kommunale boligblokka, som ble totalskadd i flammene natt til onsdag.

Demonstranter og politi rundt bilen til Theresa May utenfor St. Clement-kirken fredag. Foto: Hannah Mckay / Reuters

– Nå ulmer en ny flamme

NRK var ved fortauet foran St. Clement-kirken i Kensington, noen minutters gange fra Grenfell Tower, bare timer før Mays besøk. Da var det tett med pappesker, bleier, klær, matvarer og vannflasker ute på gaten.

Til tross for sinnet mange føler, har folk i nabolaget og resten av byen stilt opp for å hjelpe de som har mistet alt i storbrannen.

Demonstrantene tok seg fredag inn i bydelsrådhuset i Kensington. Foto: DANIEL LEAL-OLIVAS / AFP

Flere personer sitter på gresset utenfor kirken. NRK blir fortalt at dette er folk som bodde i blokka som brant. Noen har soveposer og bruker ryggsekker som hodepute.

Norske Kjell-Ole Haune jobber som komponist i London, og bor bare 400 meter unna Grenfell Tower.

Natt til onsdag våknet han av sirener og helikopter. Etter dette har en deltatt i det frivillige arbeidet for å hjelpe dem som står husløse etter brannen.

Donasjonene strømmer inn ved St. Clement-kirken i Kensington. Samtidig er mange i lokalbefolkningen frustrerte over at hjelpen kommer fra grasrotnivå, ikke fra kommunen. Foto: Su Thet Mon / NRK

Haune forteller at bidragene strømmer inn på grasrotnivå, fra folk i hele Storbritannia. Samtidig er mange frustrerte på kommunen, som man mener kunne gjort mer for å hjelpe de brannrammede.

– Med så mange frivillige kunne man tenkt at det var lett å delegere arbeidsoppgaver, men foreløpig har man hatt mer enn nok med å midlertidig huse dem som har mistet alt.

– Først kommer sjokket, så kommer samholdet. Nå er det en ny flamme som begynner å ulme ut, og det er raseriet blant folk, blant alle lokale, når det gjelder hvordan kommunen har oversett så mange feil som de har gjort her.

Norske Kjell-Ole Haune og Mercy Banda har engasjert seg som frivillige etter London-brannen. Foto: Su Thet Mon / NRK

Sinte avisforsider

Da borgermester Sadiq Khan besøkte brannstedet i går, ble stemningen amper. Folk var sinte fordi ingen hørte på beboerne som varslet fra om dårlig brannsikkerhet i bygget.

De mener at den lokale huseierorganisasjonen (KCTMO) har ignorert advarslene.

– Hvor var dere da vi prøvde å varsle om dette? Det er for sent nå, sa en kvinne til et nyhetsteam som rapporterte fra stedet.

I et brev skriver Khan at omfanget av katastrofen er for stort til at lokale myndigheter kan klare å håndtere den. Han har derfor bedt statsminister Theresa May om hjelp. Frustrasjonen med den britiske statsministeren er nå økende, blant annet fordi hun ikke selv har møtt folk som er berørt av katastrofebrannen.

– Jeg ble overrasket over at statsministeren ikke snakket med noen av de pårørende da hun var her. Corbyn (Labour-leder, journ.anm.) og Khan gjorde det. Selv om de fikk noen hatkommentarer, så var de i alle fall mottagelige for reaksjoner, sier Haune.

Parlamentsminister David Lammy sa at de ansvarlige for bygget burde bli siktet for uaktsomt drap på grunn av de manglende sikkerhetstiltakene i høyblokka.

Fredag ettermiddag melder May at regjeringen vil gi en hjelpepakke på rundt fem millioner pund til familier som er berørt av brannen, ifølge The Guardian.

Om lag 250 brannmenn – og kvinner var involvert i arbeidet med å prøve å få kontroll på flammene i Grenfell Tower. Foto: Hannah Mckay / Reuters

– Visste det kom til å bli katastrofalt

Flere av dagens avisforsider i Storbritannia har overskrifter som «Arrester morderne», og stiller spørsmålet: Hvordan kunne noe slikt skje?

Mercy Banda har bodd i Kensington i 17 år, og bodde tidligere i Grenfell Tower med sine barn.

– Jeg kunne se brannen fra der jeg bor nå, og jeg visste med en gang at den kom til å bli katastrofalt for familiene som bodde der. Jeg visste at mange liv kom til å gå tapt. Det var ikke spekulasjoner fra min side, jeg prøvde å holde håpet oppe, men i går fikk jeg vite at to av vennene mine gikk bort, sier Mercy og gråter.

– Det er virkelig hardt.

– Det er et lite lokalsamfunn, alle kjente hverandre, man hilser på hverandre. Jeg så en av dem som ble brakt ut på en båre fra bygget, og hun holdt i meg, og sa «jeg mistet alt».

Banda sier til NRK at hun flyttet ut av bygget i 2003, og hevder noe av grunnen var at hun var bekymret over brannsikkerheten.

– Takk gud for at jeg fikk flytte, for jeg var alltid bekymret for rømningsveier for meg og mine barn, sier Banda, som hevder beboere i området har advart mot platene som ble brukt til å dekke blokka da bygget ble pusset opp i fjor.

– Jeg har ikke peiling på bygninger, men man kunne se at dette var plast, sier Banda.

– Grådighet drepte disse menneskene

Loy Malcom er av mange som har stilt opp frivillig for å hjelpe de som har mistet alt. Hun har tatt en pause fra arbeidet og står nå et par kvartaler unna Grenfell Tower og kikker opp på det mørke bygget.

Loy Malcom. Foto: Su Thet Mon / NRK

– Vi trenger svar på hvordan noe sånt kunne skje. Noen må ta ansvar. Det er ikke rett det som har skjedd, sier Malcom til NRK.

Hun forteller at folk er knuste og lei seg, men også sinte.

– De jeg har snakket med, sier at de ikke hørte alarmen. Og det var bare en trappegang i hele bygget. Hvordan er det mulig?

Malcolm påpeker at det nylig ble brukt millioner av kroner på pusse opp den kommunale boligblokka. Flere beboere er sterkt kritiske til materialvalget, og viser til at flammene veltet opp langs utsiden av bygget natt til onsdag.

– Jeg sier til deg, det er grådighet. Det er det som har tatt livene til alle de menneskene der inne, sier Malcolm og peker opp mot bygget.

Loy Malcom er en av mange i lokalsamfunnet som har engasjert seg etter storbrannen i London. Foto: Su Thet Mon / NRK