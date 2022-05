– Jeg har stemt konservativt før, men denne gang blir det Labour. «Partygate» har vist oss at statsministeren enten er inkompetent eller en løgner, sier Daniel Draper.

Han ligger med armen utstrakt på et tatoveringsstudio i London. Nå skal han få ny tatovering – og nytt politisk parti i lokalvalget 5. mai.

– En øvelse i kriseminimering

Hvis mange nok gjør som ham, kan det føre til at presset mot statsminister Boris Johnson øker ytterligere. Det er allerede sterk kritikk mot ham i partiet etter at han fikk bot for å ha brutt sine egne koronaregler.

En meningsmåling fra Electoral Calculus viser at Labours Keir Starmer ville blitt statsminister hvis lokalvalget var et parlamentsvalg.

– For Boris Johnson er dette valget en øvelse i kriseminimering, sier valganalytiker Marwan Riach.

Valganalytiker Marwan Riach beskriver torsdagens lokalvalg som en øvelse i kriseminimering for Boris Johnson. Foto: Håvard Blekastad Almås / NRK

NRK møter ham i en av de to bydelene i London Det konservative partiet ligger an til å tape. Partiet styrer i dag sju av Londons 32 bydeler.

Vil ha endring

Ved Themsens sørlige bredd konkurrerer heisekranene om oppmerksomheten med nye, luksuriøse boligkomplekser. Området rundt det ikoniske Battersea-kraftverket omtales som et av de største byutviklingsprosjektene i Europa.

Bak et svevende svømmebasseng har den amerikanske ambassaden fått nytt tilholdssted.

Et svevende svømmebasseng mellom to blokker i et nytt og eksklusivt boligkompleks er ett av de nyere tilskuddene til bydelen Wandsworth i London. Bydelen har vært en spydspiss for Det konservative partiet i over 40 år, men ligger an til å gå til Labour i torsdagens lokalvalg. Foto: Gry Blekastad Almås / NRK Foto: Gry Blekastad Almås / NRK

Men dette er bare én del av den konservative bydelen Wandsworth. Lenger vekk fra elvebredden finner vi helt vanlige boligområder og bydelssentra. Med folk som nå sliter med å betale regningene sine på grunn av økende priser.

– Noe må gjøres. Forandring kreves, sier Daniel Draper, fra tatoveringsbenken i Wandsworth.

– Jeg har stemt konservativt før, men denne gang blir det Labour. «Partygate» har vist oss at statsministeren enten er inkompetent eller en løgner.

Statsminister Boris Johnson i det britiske Underhuset Foto: JESSICA TAYLOR/HOC / Reuters Foto: JESSICA TAYLOR/HOC / Reuters

– Tror du han blir straffet i lokalvalget for det?

– Ja. Hvis ikke må folk virkelig gå i seg selv, sier Draper.

Thatchers utstillingsvindu – Johnsons fall?

Wandsworth har vært konservativt siden 1978. Bydelen skal ha vært Margaret Thatchers favorittbydel og et utstillingsvindu for konservativ politikk.

– Det vil være et stort nederlag for Det konservative partiet å miste Wandsworth nå, sier valganalytiker Riach.

Folk NRK snakker med er fornøyd med å ha Londons laveste bydelsskatt. De som bor i nabobydelen betaler dobbelt så mye i lokale skatter. Det har gjort det konservative styret populært her.

Tatoveringsstudioet Kinky Ink ligger i Wandsworth bydel i London, der velgerne trolig velger bort det konservative styret. Foto: Gry Blekastad Almås / NRK Foto: Gry Blekastad Almås / NRK

– Selv om jeg aldri ville stemt på Det konservative partiet i et parlamentsvalg, kommer jeg til å gjøre det lokalt, sier Danasa Farrugia.

62-åringen eier tatoveringsstudioet Kinky Ink og bor også i bydelen. Hun ønsker at Boris Johnsons parti fortsatt skal styre i Wandsworth, selv om hun har mistet tilliten til partiet på nasjonalt nivå.

Danasa Farrugia har aldri opplevd en så dårlig regjering som den nåværende. Likevel vil hun stemme konservativt lokalt. Foto: Gry Blekastad Almås / NRK

– Jeg har aldri opplevd en så dårlig regjering. Det er løgn på løgn på løgn og gjentatte forsøk på bortforklaringer. Folk flest syns denne regjeringen er motbydelig, sier hun.

Lokalvalget kan også redde Johnson

I London mister Det konservative partiet trolig bydelen Barnet i tillegg til Wandsworth. Men partiet ligger også an til å vinne kommuner andre steder i landet.

I sum ser det ut til at partiet går i null. Selv om det taper et stort antall kommunestyrerepresentanter, ligger partiet an til å beholde ledelsen i samme antall kommuner som i dag, ifølge Electoral Calcasus' måling.

– Kan kommunevalget faktisk redde Boris Johnson fra «partygate»-kritikken?

– Ja, det tror jeg. Fordi det i stor grad handler om forventningshåndtering, sier valganalytiker Marwan Riach.

Men så legger han til:

– Hvis han gjør det mye dårligere enn vi tror, så kommer de brevene til Graham Brady til å bli skrevet.

Han viser til brev fra konservative parlamentarikere som vil kreve Boris Johnsons avgang. Graham Brady leder den aktuelle parlamentsgruppa. Hvis han får slike brev fra 54 konservative parlamentarikere, blir det holdt et mistillitsvotum over Johnson.