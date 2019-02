Lokale medier: Flere drept i sammenstøt om nødhjelp på grensen til Venezuela

Opposisjonen, ledet av Juan Guidó, begynte lørdag å ta imot forsyninger på grensen til Colombia. Guidó var selv på plass da en kolonne med lastebiler med nødhjelp la i vei mot grensen.

BRØT DIPLOMATISKE BÅND: Lørdag sa president Nicolás Maduro at han bryter Venezuelas diplomatiske bånd til Colombia. Foto: Boris Vergara / AP

President Maduro sier at grensen mot Colombia delvis er stengt for å stoppe nødhjelpsforsyningene. Det er satt opp sperringer ved flere av broene som går over grensen for å hindre nødhjelpen i å komme inn i landet.

Nødhjelp fra USA står sentralt i dragkampen om makten i landet. Opposisjonen sier nødhjelpen er livsviktig, mens president Nicolás Maduro mener at hjelpesendingene er et politisk spill rettet mot ham. Maduro benekter også at det er noen humanitær krise i landet.

PÅTENT: En lastebil med nødhjelp står i brann. Foto: Marco Bello / Reuters

Fakta om Venezuela Ekspandér faktaboks Oljerike Venezuela sliter med skyhøy inflasjon, dyp fattigdom, økende kriminalitet og arbeidsledighet, samt mangel på medisiner og basisvarer.

Opposisjonen mener at president Nicolás Maduros vanstyre er årsak til den dype økonomiske krisen. USA har innført sanksjoner mot presidenten og stemplet ham som diktator.

I 2017 ble minst 125 mennesker drept i forbindelse med demonstrasjoner mot presidenten og hans regjering.

I juli 2017 gjennomførte Maduro et omstridt valg på en ny grunnlovsforsamling. Den fikk makt til å endre lover og i praksis sette til side nasjonalforsamlingen, som opposisjonen hadde kontrollert siden valget i 2015.

Maduro ble gjenvalgt i mai i fjor. Gjennomføringen av presidentvalget ble sterkt kritisert av en rekke vestlige land.

Over én million mennesker har reist fra Venezuela til nabolandet Colombia i løpet av halvannet år, ifølge colombianske myndigheter. Av disse har over 400.000 fått oppholdstillatelse. Kilde: NTB

Kamp om nødhjelp

Opprørspolitiet i Venezuela har i dag skutt tåregass mot innbyggerne i byen Urena, like ved grensen til Colombia. I tillegg har en lastebil med nødhjelp påtent.

– Folk forsøker å redde det som er igjen, og kommer for å få nødhjelpen som Maduro, diktatoren, har bestemt at skal brennes, sier Gaby Arellano, som er nestleder i opposisjonspartiet til AFP.

I Santa Elena de Guairen, på grensen mot Brasil, skal fire personer være drept etter å ha blitt truffet av skudd fra bevæpnede sivile som støtter Maduros venstreorienterte regjering, såkalte «colectivos». Rundt 24 personer skal være skadd, og fraktet til sykehus, melder avisa Foro Pena.

REDDER RESTENE: Folk forsøker å redde restene etter nødhjelpen som ble forsøkt sendt til Venezuela i en lastebil som ble påtent lørdag. Foto: Marco Bello / Reuters

I løpet av konflikten ved grensen er det meldt om at rundt 13 venezuelanske soldater lørdag har hoppet av for å støtte opposisjonslederens forsøk på å frakte forsyninger inn i Venezuela.

I morgentimene lørdag bisto et pansret kjøretøy med å bryte gjennom de militære sperringene på Simón Bolívar-broen. To soldater forlot deretter kjøretøyet og tok seg til fots inn i Colombia.

To venezuelanske soldater på bakken etter å ha blitt arrestert av colombiansk politi. Soldatene skal ha hoppet av. Foto: Schneyder Mendoza / AFP

Bryter diplomatiske bånd til Colombia

Lørdag ble det også klart at Nicolás Maduro bryter Venezuelas diplomatiske bånd til Colombia.

Landets diplomater har fått 24 timer på seg til å forlate Venezuela, sa Maduro under en demonstrasjon i hovedstaden Caracas til støtte for hans regime, ifølge avisen El Universal.

– Jeg har besluttet å avbryte alle politiske og diplomatiske forbindelser med den fascistiske regjeringen i Colombia, sa han til flere tusen jublende tilhengere kledd i rødt.

Tidligere har Venezuela brutt diplomatiske forbindelser med USA.