Da ansatte ved den norske ambassaden ble reddet ut fra Sudan forrige helg, var det med god hjelp fra den lokale sjåføren til ambassaden.

– Jeg forsikret ham at jeg ville bli til jeg hadde hjulpet ham med å evakuere, sier Emb Nasreldin til NRK.

Nasreldin ville gi hans kone, deres tre sønner og moren en trygg vei ut av Khartoum, sier han.

Det å bistå kollegene på den norske ambassaden til å evakuere, håpte han ville skape en slik mulighet.

– Da ambassaden ble evakuert, spurte ambassadøren meg om jeg ønsket å forlate Khartoum med ham. Jeg svarte at jeg ikke kunne reise uten familien min.

– Men jeg var ganske sikker på at den norske ambassaden ikke kom til å forlate meg i den situasjonen, sier Nasreldin med en skuffelse.

Utenriksdepartementet og ambassadør Endre Stiansen er forelagt spørsmål om hva som har blitt gjort for de totalt 15 lokalt ansatte til nå. De er også gjort kjent med Nasreldins utspill.

Av hensyn til ansattes sikkerhet kan de ikke si noe om hvordan de forsøker å hjelpe dem lokalt, skriver kommunikasjonsavdelingen i UD til NRK.

Trenger hjelp

Når NRK snakker med ham, befinner Nasreldin seg fortsatt en plass i hovedstaden sammen med kona, deres tre sønner og moren.

Emb Nasreldin og kona håper på å få de tre sønnene deres i sikkerhet. Foto: Privat

Situasjonen for de sivile i hovedstaden er livsfarlig.

Kaoset som kom med konflikten, var ikke Nasreldin forberedt på:

Sykehusene er i kriseberedskap, men alt av butikker, bakeri og banker er stengt.

Verdens matvareprogram (WFP) stanset virksomheten etter at tre av dens ansatte ble drept.

– Jeg har ingen penger, for det er ingen banker her med mulighet for å ta ut kontanter. Jeg har ingen bil lenger og vi har bare nok mat for en uke. Når vi har elektrisitet har vi tilgang på vann, sier Nasreldin.

Familien må bort derifra. Men hvor kan de dra?

Sikkerhet

Fra 15. april har det vært blodige kamper i Sudan. Verst er det i og rundt hovedstaden Khartoum.

Og her møter de sivile sin første utfordring: Mangel på humanitære korridorer.

Slaget om Sudan står mellom General Abdel Fattah al-Burhan, de facto-leder av Sudan og landets regulære hær, og RSF-sjef general Mohamed Hamdan Dagalo – bedre kjent som Hemedti.

Abdel Fattah al-Burhan (til venstre) og Mohamed Hamdan Dagalo

Generalenes garantier om midlertidige våpenhviler og humanitære korridorer ut av Khartoum, har vist seg å være ganske upålitelige.

Mange av byens innbyggerne gjemmer seg i byen, mens kampfly og -helikoptre raser over bygningene og mens det kjempes i gatene.

Sjøveien

Skulle Nasreldin og familien hans komme seg ut av hovedstaden, finnes det noen muligheter.

Den siste to ukene har mange norske borgere reist ut av Sudan med fly fra Wadi Seidna flyplass utenfor Khartoum.

Til NRK sier UD at de på bakgrunn av innhentet informasjon, forventer stans i flytrafikken fra Wadi Seidna.

Andre norske borgere har tatt sjøveien til Jeddah i Saudi-Arabia: USA har satt opp konvoier med busser fra Khartoum til havnebyen Port Sudan, og Saudi-Arabia har lagt til rette for transport med ferge videre til Jeddah.

Over hundre norske statsborgere har flyktet Sudan. Mange via Port Sudan og Wadi Seidna flyplass.

Nasreldin sier han håper de kommer seg over grensen fra Sudan til Saudi-Arabia, Eritrea eller Etiopia. Og han håper at Norge kan bistå.

– Min beskjed er at den norske regjeringen må hjelpe folk som har bistått nordmennene på ambassaden. Vi fortjener, særlig nå når det er en konflikt, å bli behandlet som de andre ansatte på ambassaden, sier Nasreldin.

– Situasjonen nå er at jo lenger vi venter, jo mindre sjanse har vi.

15 lokalt ansatte

Som Emb Nasreldin arbeidsgiver, er Utenriksdepartementet gjort kjent med situasjonen hans.

NRK har også spurt om hva som har blitt gjort for de totalt 15 som var lokalt ansatte ved ambassaden i Khartoum, etter konflikten startet.

Kommunikasjonsavdelingen i UD skriver at de har kontakt med de lokalt ansatte «så ofte som mulig».

– Helt siden denne krisen startet for over to uker siden har vi arbeidet langs flere spor for å ivareta deres sikkerhet. Det arbeidet pågår fortsatt, men av hensyn til de ansattes sikkerhet kan vi ikke gi detaljer om hvor de er eller hvordan vi jobber for å bistå dem, skriver pressevakt Mathias Rongved i UD i en e-post.