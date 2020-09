Löfven snur: Kobler høy innvandring og kriminalitet

– Hvis man har en migrasjon som innebærer i størrelsesorden at man ikke klarer å håndtere integrasjonen, er det klart at det blir sånn at vi får sosiale spenninger i et samfunn. Det er ikke bra, sier Stefan Löfven i et intervju hos SVT onsdag.

Uttalelsen falt under en partilederdebatt. Tidligere har statsministeren forklart at den økte kriminaliteten i Sverige blant annet skyldes utenforskap og klasseskiller.

Under kveldens sending bekrefter Löfven imidlertid at landet har slitt med integrasjonsproblemer på grunn av høy innvandring. Han sier det også er en utfordring at barn tror det er normalt å ikke være i arbeid.

– Nå tar vi imot betydelig færre

– Ja, vi har hatt det. Derfor la den regjeringen jeg leder om migrasjonspolitikken, så vi nå tar imot betydelig færre, sier Löfven i intervjuet med SVT.

Ifølge statsministeren arbeider politikerne for at integrering av nye landsmenn skal gå bedre. Det skal blant annet skje gjennom mer språkundervisning og samfunnskunnskap. Innvandrerne skal også få en sterkere tilknytning til arbeidsmarkedet.

– Alle får ikke bli, men de som får bli her, skal få beste mulige vei inn i samfunnet og bidra i samfunnet. Det sier Löfven.

Kontroversielt tema

I løpet av 2015 kom det over 160.000 flyktninger og migranter til Sverige.

Migrasjon har lenge vært et kontroversielt tema i svensk politikk. Partiene har stått i skyttergravene på hver sin side.

Denne uka sa politiet at det er rundt 40 kriminelle nettverk i Sverige. Medlemmene er i slekt. De rekrutterer bevisst fra områder med sårbare barn og unge.