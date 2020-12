Löfven sier Sverige trenger nye virkemidler under krise

Sveriges statsminister sier at landet ikke har nødvendige virkemidler under en krise i fredstid. En komité skal se på hvordan fremtidige regjeringer skal få større handlingsrom.

Bakgrunnen er pandemien, og statsministerens erkjennelse av at Sverige har mislyktes med å stanse smittespredningen og beskytte de aldre.

– Vi kommer i dag med to nyheter som skal bygge landet sterkere etter pandemien, innledet Löfven.

– Behov for tydeligere styring

I dag melder Sverige om 174 nye koronadøde siste døgn, og totalt har nå 8167 koronasmittede mistet livet i vårt naboland. 367.120 personer er bekreftet smittet.

Sverige skal nå utrede lovendringer for at regjeringen skal ha større muligheter til å gripe inn under en krise.

– Det er behov for en tydeligere nasjonal styring, sier Löfven.

Landet skal også komme med en ny eldreomsorgslov.

Koronakommisjonen som allerede er i arbeid, har konstatert at eldreomsorgen er underfinansiert.

Komité skal vurdere lovendringer

Som i Norge må grunnlovsendringer vedtas i to påfølgende storting (Riksdagen i Sverige). Det er med andre ord et arbeid som vil ta tid.

Regjeringen har besluttet å sette ned en komité der alle riksdagspartier er representert. Komiteen skal finne ut hvordan fremtidige regjeringen skal få større handlingsrom i kriser.

– Det kan handle om naturkatastrofer, omfattende smittespredning eller terrorangrep, sier statsministeren.