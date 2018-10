Löfven kaster også inn håndkleet

For to uker sider var det leder for konservative Moderaterna Ulf Kristersson som kastet inn håndkleet. Han klarte ikke å stable på beina et regjeringsalternativ med flertall bak seg.

Deretter gikk oppdraget til Stefan Löfven. Han har hatt den samme tiden som Kristersson til rådighet, to uker, og regnes som en sterk forhandler. Men heller ikke han klarte å bryte den fastlåste situasjonen i svensk politikk, etter valget i september.

Dermed er det opp til talmannen i den svenske Riksdagen, Andreas Norlén, å gi regjeringsoppdraget videre, eller i siste instans skrive ut nyvalg.

– Jeg kan ikke gå inn på hva som har blitt sagt i dag. Men med de beskjedene jeg har fått, finnes det ikke forutsetninger for meg å danne en regjering som kan aksepteres av Riksdagen, sier Löfven på en pressekonferanse etter møtet med talmannen mandag morgen.

Ulf Kristersson ga selv for to uker siden opp forsøket på å danne regjering. Foto: Henrik Montgomery / AFP

Vil fortsatt bli statsminister

Den sittende statsminister sier han fortsatt er klar for å lede en blokkuavhengig regjering.

– Jeg mener fortsatt at det den beste løsningen er samarbeid på tvers av de politiske blokkene for å få en handlingskraftig regjering, sier Löfven.

Löfven ville ikke gå inn på hva slags samtaler han har hatt i forsøket på å danne en regjering de siste to ukene, men sier at de har vært «konstruktive».

– Vi har ikke forhandlet, men vi forstår bedre hverandres standpunkter, slik at man forhåpentligvis kan komme inn i en forhandlingsposisjon en gang, sier han.

– Vil du fortsatt bli statsminister?

– Ja, svarer Löfven.

Annie Lööf kan bli neste i rekken

Norlén skal etter Löfvens orientering ha samtaler med de andre partilederne om den politiske situasjonen. Da kan en ny partileder få oppdraget med å gjøre nye regjeringssonderinger.

Det spekuleres nå i om at Centern-leder Annie Lööf er neste i rekken som får i oppdrag å starte regjeringssonderinger. Hun vil da forsøke få på plass en samlingsregjering på tvers av blokkene.

Hvis ingen partiledere lykkes, blir det nyvalg.

Centern-leder Annie Lööf kan bli den neste som får oppdraget med å danne ny regjering. Foto: Henrik Montgomery/TT / NTB scanpix

Fastlåst

Löfven sitter fortsatt som statsminister etter at valget 9. september endte med at verken venstresiden eller den borgerlige Alliancen fikk nok stemmer til å danne regjering. Begge fløyene har sagt nei til å samarbeide med det høyrepopulistiske partiet Sverigedemokraterna.

De rødgrønne fikk 144 plasser i Riksdagen mens Alliansen (Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet og Kristdemokraterna) fikk 143 plasser. Sverigedemokraterna kom på vippen med sine 62.

I Sverige må en statsministerkandidat vise hvilke partier vedkommende vil danne regjering med, og deretter må statsministeren og regjeringen bli stemt inn av et flertall i Riksdagen.