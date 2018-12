Lockerbie – då terroren kom til den skotske landsbygda

Alle dei 243 passasjerane og mannskapet på 16 vart drepne. I tillegg miste 11 av innbyggjarane i Lockerbie også livet, fleire av dei var born. Ei kraftig bombe var plassert i ein koffert, som låg saman med resten av bagasjen i lasterommet til flyet, ein Boeing 747 Jumbojet frå det amerikanske selskapet Pan Am.

21 av husa i den skotske landsbyen vart totalt øydelagde. Nedslaget var så kraftig at ein skotsk jordskjelvstasjon målte det til 1,6 på Richters skala. Ei av vengjene på flyet fall ned i utkanten av byen og laga eit krater som målte 47 x 59 meter.

– Hugsar lukta og stilla

Ei av vengjene på jumbojeten laga eit krater som målte 47 x 59 meter. Foto: Martin Cleaver / AP

Vrakrestane frå flyet vart spreidde over eit stort område i og rundt Lockerbie. Det same var tilfelle med menneska om bord. Døde menneske og kroppsdelar låg over alt. Den stille førjulskvelden vart brått forvandla til eit mareritt få kan greie å tenkje seg.

BBC-journalisten Kirsty Wark var ein av dei første journalistane som kom til staden.

– Det eg hugsar best er den heile spesielle lukta, og kor stille det var. Seinare møtte eg menneske som hadde mist familiemedlemer, blant anna ein familie som hadde mist to små born. Og dei to borna vart aldri funne, seier ho i eit intervju med BBC .

Ho har også sterke minne om den innsatsen som politi og redningsarbeidarar frå heile Storbritannia la ned dei første dagane etter terrorhandlinga.

– Dei gjorde ein heroisk innsats under svært vanskelege arbeidsforhold, seier ho.

Dåverande NRK-korrespondent Per Øyvind Heradstveits rapport om etterforskinga Du trenger javascript for å se video. Dåverande NRK-korrespondent Per Øyvind Heradstveits rapport om etterforskinga

– Heile huset rista

Patrick Keegans hadde akkurat vorte tilsett som landsbyprest og såg fram til å feire den første jula i Lockerbie. Han fortel til BBC at han først høyrde det han trudde var eit militærfly rett over huset.

– Like etterpå var det ein enorm eksplosjon. Heile huset rista, og eg var overraska over at eg ikkje var skadd, fortel han.

Vrakrestar var spreidde over eit stort område i og rundt den skotske landsbyen Lockerbie. Foto: AP

Mor hans, som var på besøk, var også uskadd. Dei kom seg ut døra, og dei kunne raskt konstatere at heile nabolaget nærmast låg flatt. Mange hus stod i brann, og andre var heilt raserte.

Peter Giesecke budde i same nabolaget. Han fortel om døde menneske som låg over hekken utanfor huset, andre låg i hagen like utanfor stoveglaset. Kroppsdelar frå over 60 menneske vart funne innanfor eit lite område av Lockerbie.

– Eg kjem aldri til å gløyme jenta som hadde hamna på hekken min, ho hadde ein blå topp på seg, ein genser, seier han til BBC.

Marjory McQueen sat i stova si og såg på TV saman med resten av familien då dei høyrde det dei trudde var torever.

– Så var det ein enorm, eg vil ikkje kalle det ein eksplosjon, meir eit drønn. Då vi kika ut såg vi at heile himmelen var farga oransje, og det var fleire hundre meter høge flammar opp frå bakken. Eg forstod ikkje kva som hadde skjedd, seier ho til BBC 30 år etter.

Terroraksjonen over Lockerbie er den verste som har ramma Storbritannia. Foto: Dave Caulkin / AP

Sprengstoffrestar i flyvraket

Det gjekk ikkje lang tid før etterforskarane fann restar av sprengstoff i vrakrestane av flyet, og det mange hadde frykta var ein realitet. Lockerbie-tragedien var ein terroraksjon.

Dei første spora gjekk i retning av Libya. Konklusjonen av etterforskinga var at bomba var plassert på flyet av to libyske statsborgarar på oppdrag frå den libyske tryggingstenesta. Motivet skulle vere hemn for USAs bombing av Libya i 1986.

Etter ein lang politisk, juridisk og diplomatisk prosess vart to mistenkte gjerningsmenn utleverte frå Libya og stilte for retten i Nederland, men med skotsk aktorat og skotske dommar. Den eine av dei to vart i 2001 dømd til fengsel på livstid, medan den andre vart frikjent.

Seinare har det også kome fram andre teoriar om kva som hadde skjedd. I mars 2014 peika den arabiske nyheitskanalen Al Jazeera på Iran som ein mogleg oppdragsgivar for dei som plasserte bomba på Pan Am flight 103.

To libyere mistenkt for Lockerbie-bomben

Det vart gjort enorme skadar på landsbyen Lockerbie. Foto: AP

Palestinsk gruppe

Slik vart frontpartiet på jumbojeten liggjande. Foto: Martin Cleaver / AP

Al Jazeera baserte seg på dokument frå blant anna amerikansk etterretning, og både iranske og amerikanske etterretningskjelder. Her gjekk det fram at den militante palestinske gruppa PFLP-GC utførte aksjonen på oppdrag frå Iran .

Motivet skulle vere hemn for at det amerikanske marinefartøyet USS «Vincennes» skaut ned eit iransk passasjerfly over Persiabukta. 290 menneske vart drepne, 66 av dei born. USA seier at dei trudde passasjerflyet var eit angripande kampfly.

Den tidlegare CIA-agenten Robert Baer sa til Al Jazeera i 2014 at han ikkje var i tvil om at det var Iran som stod bak.

– Dette er ikkje omstridt, eg har full oversikt over kva CIA sit på av etterretning om dette, og alt peikar på Iran, sa han. Han var sterkt kritisk til den offisielle etterforskinga og rettssaka som konkluderte med at Libya stod bak.

– Det var ei politisk avgjerd. Dei valde fullstendig å sjå bort frå etterretningsinformasjonen og leggje skulda på Libya. Alle hata Gaddafi uansett, sa han blant anna.

Iransk-argentinsk terrorfloke