Tre russiske missiler skal ha rammet et kultursenter og sivile bygg torsdag morgen, ifølge ukrainske myndigheter.

En time tidligere hadde Irina Dmitrieva lagt ut en video på Instagram av at hun var på spasertur sammen med datteren Liza (4).

Litt over en time senere var datteren drept.

Moren mistet det ene benet i det russiske angrepet.

– Fire år gamle Liza fra Vinnijtsja var en solstråle av et barn, skriver Anton Gerasjenko, rådgiver til den ukrainske innenriksministeren på Telegram.

Datteren skal ha hatt Downs syndrom. Moren har tidligere kalt henne engelen sin.

Mor og datter flyktet fra krigen

Vinnijtsja ligger midt i Ukraina, langt unna krigens hardeste kamper. Mange ukrainere fra fronten i øst har flyktet til byen.

Irina og Liza flyktet fra krigen i Kyiv, ifølge Kyiv Post.

Foreløpig er 23 mennesker bekreftet omkommet etter angrepet, inkludert tre barn. Letingen fortsetter etter 39 personer som fortsatt er savnet, ifølge ukrainske myndigheter.

Ifølge ukrainske myndigheter ble missilene sendt fra Svartehavet.

Den ukrainske utenriksministeren kaller angrepet et «villet mord av sivile for å skape frykt».

ROSA BARNEVOGN: Liza skal ha blitt funnet liggende i barnevognen sin, ved siden av moren. Foto: Telegram/Olena Zelenska

Dokumenterte oppveksten

På Instagram hadde mamma Irina lenge dokumentert datterens oppvekst.

I det siste innlegget hun delte på sosiale medier skrev Irina at hun var utmattet.

– Det eneste som gleder meg er at dette er et skritt på veien, og at du bare trenger å overleve denne perioden, skrev hun.

Angrepet har blitt møtt med fordømmelse.

– Hva er dette, hvis ikke en terrorhandling? spør Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj, ifølge New York Times.

– Facebook vil gjemme dette bildet fra dere som «sensitivt». Som om sorg og kriminalitet kan bli fjernet ved å skjule det. Men de som eier følelser vil se det: et småbarn, en barnevogn, en mor ... Russisk missil, skriver den ukrainske førstedamen, Olena Zelenska på Telegram.

FNs generalsekretær Antonio Guterres uttaler at han er «rystet» over angrepet. Han understreker at de ansvarlige må stilles til ansvar.

Russland på sin side har ikke bekreftet angrepet mot Vinnytsia. De har imidlertid uttalt at de ikke går til angrep mot sivile mål.