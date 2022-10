Onsdag kveld kom meldinga om at innanriksminister Suella Bravermann har gått av.

Tidlegare samfersleminister Grant Shapps tek over ministerposten.

I eit brev hevdar ho at ho går av grunna ho hadde sendt eit offisielt dokument frå hennar personlege e-post, som ikkje er etter lovverket til regjeringa.

Statsminister Liz Truss avviser at Bravermann har fått sparken, ifølgje The Guardian.

Likevel er det verd å merke seg at Bravermann har vore sterkt kritisk til statsministeren sin U-sving der ho eigentleg skulle kutte toppskatten for dei som tener over 1,8 millionar norske kroner.

No er ho den andre høgtståande ministeren i Truss si regjering som mistar sin post, etter finansminister Kwasi Kwarteng fekk sparken under ei veke sidan.

Kraftig kritikk i spørjetime

Truss er i hardt vêr og kjempar for sitt politiske liv etter at ho måtte snu i skattepolitikken. Fredag blei Jeremy Hunt ny finansminister i Storbritannia. Han overtok etter Kwasi Kwarteng, som fekk sparken etter 38 dagar i ministerstolen.

I løpet av desse dagane rakk Kwarteng å legge fram ei budsjett med store skattekutt som mangla inndekning. Dette var kutt som Truss hadde gått til val på.

Forslaga til kutt skapte uro i marknadane og førte til at pundet svekka seg kraftig.

Måndag kunngjorde Hunt, som står for ein annan finanspolitikk enn Truss, at fleire av dei planlagde skattekutta ville bli skrota.

Finansminister Jeremy Hunt vil reversere skattepakken Liz Truss gjekk til val på. Foto: HENRY NICHOLLS / Reuters

Pressa statsminister

No kjempar statsministeren for å vinne tilbake den politiske autoriteten sin. I spørjetimen i Underhuset fekk ho spørsmål om U-svingen den siste veka.

Labour-leiar Keir Starmer innleia sin spørsmålsrunde med å seie at Truss har begynt å skrive ei bok om tida som statsminister.

– Ho er ute til jul. Er det publiseringsdatoen eller tittelen?, spurde han til latter i salen.

Labour-leiar Keir Starmer hausta latter i Underhuset onsdag. Foto: JESSICA TAYLOR / AFP

Han viste også til at fleire av dei forslaga som no ligg på bordet, er forslag Labour tidlegare har kome med, men som har blitt avviste av dei konservative.

– Kva er vitsen med ein statsminister som kjem med lovnader som berre varer ei veke?

Truss slo tilbake med å liste opp det ho har fått gjennomført i dei seks vekene ho har vore statsminister, som å innføre eit tak på energiprisar.

– Det er eit betre rulleblad i regjering enn det motparten min har fått til gjennom to og eit halvt år i jobben, sa ho.

Nektar å gå frivillig

Dei siste dagane har det vore fleire spekulasjonar rundt kor lenge Truss kan halde fram som britisk statsminister. Spesielt sidan Kwarteng måtte gå etter å ha foreslått det som var statsministerens politikk.

I spørjetimen onsdag fekk ho spørsmål om kvifor ho framleis var her når ministeren hennar måtte gå. Truss at ho ikkje kjem til å gå av frivillig.

– Eg er ein krigar, ikkje ein som gir opp.

Ho forklarar endringane i regjering og politikk måtte bli gjort på grunn av den økonomiske situasjonen.

– Eg tok dei avgjerdene eg måtte for å sikre økonomisk stabilitet.

Dårlege målingar

Minst fem parlamentsmedlem i Det konservative partiet har sagt at dei meiner ho ikkje er den rette til å leie partiet.

Men under spørjetimen onsdag var det ingen av desse som tok ordet.

Meiningsmålingar viser også at tilliten til Truss i folket har stupt sidan ho tok over som statsminister for seks veker sidan. Ifølge meiningsmålingsinstituttet YouGov er ho no den minst populære statsministeren sidan dei starta målinga.

Ei anna undersøking viser at eit fleirtal i partiet hennar meiner ho må gå av.