Livredde personer måtte gjemme seg for skytteren: – Han siktet på hodene til folk

– Det var som et mareritt. Jeg er takknemlig for at jeg overlevde, sier Sottiyanee Unchalee til nyhetsbyrået AFP.

Hun hørte skuddene gjalle utenfor mens hun gjemte seg inne på et toalett i kjøpesenteret Terminal 21.

En annen overlevende forteller at han ble hastet inn på et lager av ansatte på kjøpesenteret da skytingen begynte.

– Vi var der inne i seks utmattende timer. Jeg er i sjokk, sier han.

Øyenvitner forteller om redsel og panikk på kjøpesenteret i Thailand. Du trenger javascript for å se video. Øyenvitner forteller om redsel og panikk på kjøpesenteret i Thailand.

Yngste drapsoffer er 13 år

I morges lokal tid – natt til i dag norsk tid – ble gjerningsmannen, den 32 år gamle sersjantmajoren Jakrapanth Thomma, skutt og drept av thailandske sikkerhetsstyrker.

DRAPSMANN: Bildet fra et overvåkingskamera inne på kjøpesenteret Terminal 21 i Korat i Thailand, viser hvordan gjerningsmannen gikk rundt og lette etter ofre. Foto: Mcot / AFP

Da var det gått 18 timer siden han startet skytingen. Jakrapanth skjøt og drepte først tre personer på en militærbase, før han startet drapsferden som endte på kjøpesenteret.

På veien mot kjøpesenteret skal han ha skutt mot forbipasserende, inkludert personer som var ved et buddhistisk tempel. Jakrapanth hadde tatt med seg våpen fra et militært arsenal, og han brukte ifølge politiet blant annet et maskingevær.

Da han ankom kjøpesenteret, der det er over 200 butikker, kinosenter, skøytebane og spisesteder, startet han å skyte rundt seg. Ifølge politiet var ofrene tilfeldige.

Da sikkerhetsstyrkene til slutt skjøt og drepte ham, hadde han forskanset seg inne på kjøpesenteret etter å ha drept 26 personer og såret 57. Det yngste drapsofferet er ifølge myndighetene en 13 år gammel gutt.

KULEHULL: Kulehullene i bilrutene vitner om hvordan gjerningsmannen skjøt mot en rekke tilfeldige ofre. Foto: Athit Perawongmetha / Reuters

Barrikaderte seg inne på toalettet: – Vi var livredde

– Han skjøt overalt, og skuddene hans var veldig presise. Han siktet på hodene til folk, sier en mann som overlevde og etter hvert klarte å flykte fra angrepet, til den lokale TV-kanalen Amarin TV, ifølge nyhetsbyrået Reuters.

Mannens kollega skal være blant de drepte.

En annen overlevende, den 33 år gamle musikklæreren Chanathip Somsakul, spiste sammen med familien sin i kjøpesenteret da de plutselig hørte skudd.

Han dro med seg kona og deres tre år gamle datter inn på et toalett, hvor de gjemte seg sammen med 20–30 andre, skriver AFP.

Noen av dem rev løs dørene inn til toalettbåsene og blokkerte inngangsdøren med dem, slik at skytteren ikke skulle kunne komme inn.

I likhet med flere av de andre som gjemte seg der inne, søkte Chanathip Somsakul og kona desperat gjennom sosiale medier og forsøkte å kontakte familie og venner for å prøve å få informasjon om hva som foregikk.

– Vi var alle livredde. En venn som jobber på kjøpesenteret, snakket med en som satt i kontrollrommet og hadde oversikt over overvåkingskameraene. Han ga oss oppdateringer om hvor skytteren befant seg, sier Chanathip til AFP.

I løpet av det mange timer lange skyteangrepet, var det flere hundre personer som flyktet ut av kjøpesenteret. Mange av dem bøyde seg ned mens de løp, for å forsøke å beskytte seg mot kulene.

– Det var veldig skremmende, jeg hørte stadig skudd. Vi måtte vente lenge, i mange timer, før politiet kom og hjalp oss ut, sier 27-årige Suvanarat Jirattanasakul, med skjelvende stemme etter å ha blitt reddet ut, skriver Reuters.

KLARTE Å FLYKTE: Flere hundre personer klarte å flykte ut av kjøpesenteret, hvor gjerningsmannen skjøt og drepte en rekke personer. Foto: Athit Perawongmetha / Reuters

Pengekrangel

Da Thailands statsminister Prayut Chan-O-Cha besøkte sårede på sykehuset i Korat søndag morgen, sa han at personlige problemer skal være motivet bak masseskytingen.

Ifølge statsministeren var motivet knyttet til et hussalg. følge nyhetsbyrået AP skal det være snakk om krangel om penger.

Konflikten skal ha vært mellom gjerningsmannen, sersjantmajor Jakrapanth Thomma, og svigermoren til hans øverstkommanderende.