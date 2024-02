Ahlam Abu Ida og familien har allerede flyktet fem ganger siden 7. oktober. Nå vet de ikke hva de skal gjøre.

– Det er klart vi er redde. Vi har med oss gamle og syke. Vi har flere barn med oss.

– Hvor skal vi dra? spør Ahlam Abu Ida.

Mammaen er fortvilet. Hun sitter i et provisorisk telt sammen med to av sønnene sine når NRKs team i Gaza møter henne.

De er redde og slitne etter over fire måneder på flukt. Like ved ruver høye grensegjerder. Men grensen mot Egypt er stengt.

Palestinere har søkt tilflukt helt inntil grensegjerdet mot Egypt. Men de slipper ikke ut. Foto: JEBRIL ABU KMEIL / NRK

Sterke advarsler

Før krigen, var Rafah en relativt liten by mot grensa til Egypt, med 280.000 mennesker. I dag har store deler av Gazas befolkning søkt tilflukt her: Rundt 1,5 millioner mennesker frykter nå den varslede israelske bakkeinvasjonen.

Gaza

Israels statsminister sier det er nødvendig å gå inn i Gaza for å ødelegge Hamas og for å redde ut de over 100 gislene som fortsatt holdes fanget i Gaza.

– De som sier vi ikke skal inn i Rafah under noen omstendigheter, sier egentlig at vi skal tape krigen, sa Netanyahu til israelske medier søndag.

Natt til mandag ble 67 mennesker drept i israelske luftangrep mot Rafah.

Etter at Hamas terrorangrep på Israel 7. oktober, har livet blitt snudd opp ned for så godt som hele Gazas befolkning. Over 80 prosent av befolkningen er på flukt på grunn av Israels hevnangrep. Over 28.000 mennesker er drept i Gaza, ifølge helsemyndighetene styrt av Hamas. Over 12.000 av dem skal være barn.

I Israel ble rundt 1200 mennesker drept i angrepene 7. oktober, ifølge myndighetene der.

Har flyktet seks ganger

En ung mann spør hvorfor ikke verden finner en løsning.

– Vi orker ikke mer. Vi klarer ikke be, vi klarer ikke bare sitte her, vi vet ikke hvor vi skal dra. Vi vil bare tilbake til hjemmene våre eller vekk herfra, sier Abed Al-razak Mosharawi.

Han og storfamilien på rundt 75 personer har flyktet seks ganger. Først fra Gaza by i nord. Så sørover. De søkte ly på et universitetet i Khan Younis i sør. Men så kom israelske tanks også dit.

Store deler av Nord-Gaza er lagt i grus av israelske bomber. Israelske soldater har satt opp leir flere steder. Abed tror derfor ikke det er trygt å vende hjem til Gaza by.

Over halvparten av bygningene i Gaza er ødelagt i krigen, ifølge en analyse av BBC.

– Israel sa det var trygt her i Rafah. Så vi flyktet hit. Nå har vi ingen steder å dra. Vi er så slitne. Vi er trøtte, sier Abed til NRK.

Abed Al-razak Mosharawi og familien har flyktet seks ganger siden 7. oktober. Nå vet de ikke hvor de kan dra. Foto: Jebril Abu Kmeil / NRK

Han sier det er farlig over alt.

– Jeg er ikke redd for meg selv. Men jeg er redd for dem som er sammen med meg. Det er barn, det er skadde, hva skal vi gjøre?

Sterke reaksjoner

Etter at Israel varslet en militær invasjon av Rafah by, har reaksjonene vært sterke verden over.

FN advarer om at det vil bli forferdelig, og at mange sivile vil bli drept.

Også USA, Israels nære allierte, er kritiske til et omfattende militært angrep mot byen.

– USA støtter ikke en militærkampanje mot Rafah framover, sier talsmann i USAs utenriksdepartement Matthew Miller mandag kveld.

Han sier Israel må ha en reell plan for de mange sivile i byen for at USA skal støtte en militærinvasjon.