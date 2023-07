Livet på frontlinjen – må bruke urent vann til alt utenom drikke

I Nikopol håper de at Ukraina snart vil seire.

Livet har blitt vanskeligere, men går videre. Flyalarmen er en kjent lyd på grunn av den kontinuerlige beskytningen fra russisk side.

Arbeiderne her klargjør nå for tiden veibanen for asfaltering, tilsynelatende uten å tenke så mye på at de i bakgrunnen kan skimte de seks reaktorene på atomkraftverket i Zaporizjzja.

«Teknisk vann»

Det er en måned siden Kakhovka-dammen ble sprengt. Det gjorde at hundretusener av mennesker i denne delen av Ukraina ble uten vann.

– Vi er selvfølgelig redde, vi frykter hva som kan skje, forteller innbygger Valentina Sakavova til NRK.

Valentina Sakavova er bekymret for alt som kan skje med Nikopol. Foto: Lokman Ghorbani / NRK

Men akkurat nå er det største problemet vannmangelen, sier hun og trekker litt på skuldrene.

Nå må det lokale brannvesenet komme med midlertidige vannposter rundt i byen. Der får innbyggerne tak i det som kalles «teknisk vann», til bruk til vask og i toaletter.

Med teknisk vann mener man da urenset vann fra en midlertidig kilde.

En brannmann henter ut slangen for å fylle opp en av de midlertidige vannpostene i Nikopol. Foto: Lokman Ghorbani / NRK

På et av utdelingspunktene møter NRK Ljudmila Ostaptsjuk, som bærer på noen plastdunker med vann. To er gjennomsiktige, til drikke. De andre er grumsete, til vask.

– Dette er det vi kaller teknisk vann. Vi bruker det for å vaske oss, sier Ljudmila.

Mange barn på lekeplassen

Ljudmila er blitt vant til flyalarmen. Sånn sett er det ikke så tungt å bo i Nikopol.

– Men for barna, for våre barnebarn, så er det vanskelig, sier hun.

Ljudmila Ostaptsjuk henter vann i Nikopol Foto: Lokman Ghorbani / NRK

Også mange barnefamilier har nemlig blitt igjen her.

Tatjana Zintsjenko forteller at det er fullt av barn på lekeplassen om kvelden.

– Men er du ikke redd for atomkraftverket og den stadige skytingen?

– Nei egentlig ikke, jeg tror på den ukrainske hæren, sier Tatjana.

Slik er dagliglivet i Nikopol Du trenger javascript for å se video.