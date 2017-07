Liu Xiaobo har blitt verre

Liu Xiaobo og hans kone Liu Xia har vært på sykehuset i Shenyang siden slutten av mai. Nå har den uhelbredelige kreften forverret seg og familien til fredsprisvinneren er informert. Foto: Ukjent

Den tidligere nobelprisvinneren er diagnostisert med uhelbredelig leverkreft. Nå er tilstanden hans blitt forverret, etter en væskeansamling i mageregionen, ifølge nyhetsbyrået AP.

Lius familie er underrettet om utviklingen, opplyser First Hospital of China Medical University på sine nettsider torsdag.

I forrige uke ble det kjent at Xiaobo var overført fra fengsel til sykehus i Kina.

Uhelbredelig leverkreft

Ifølge advokaten fikk Liu diagnosen 23. mai i år, og han ble løslatt noen få dager senere.

Til avisen opplyser advokaten at Liu ikke har noen planer om å søke behandling i utlandet.

Liu ble dømt til elleve års fengsel i 2009 for å ha vært medforfatter av et opprop til støtte for å innføre flerparti-demokrati i Kina, kalt «Charter 08». Han har sittet fengslet i Jinzhou nordøst i Kina, og dommen hans ville ikke vært ferdig sonet før i 2020. Det har til nå ikke vært noen tegn til at kinesiske myndigheter planla en tidligere løslatelse.

Også hans kone Liu Xia har sittet i husarrest de siste årene.

EU har tilbudt hjelp

Etter at det ble kjent at Liu ble overført til sykehus på grunn av sin dødelige kreftsykdom har både EU, Tyskland, Frankrike og USA tilbudt fredsprisvinneren medisinsk behandling.

Og kinesiske myndigheter åpnet i går for at utenlandske spesialister kunne komme til sykehuset i Shenyang, der Liu er under behandling.

Begrunnelsen fra kinesiske myndigheter var at det er hensynet til familien og deres ønske som var avgjørende for avgjørelsen.

Det er også ventet at Lius sak kommer til å bli tatt opp i forbindelse med G20-møtet som starter i morgen der Kinas president Xi Jinping er til stede.

Her hjemme har statsminister Erna Solberg fått massiv kritikk for ikke å ville kommentere saken.