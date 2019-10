Litauisk topp-politiker: Utveksling av Frode Berg tidligst i neste uke

Det sier formannen i forsvars- og sikkerhetskomiteen i det litauiske parlamentet til NRK.

Dainius Gaizauskas i forsvars- og sikkerhetskomiteen sier at det er flere juridiske og praktiske spørsmål som må løses før saken er klar.

Dainius Gaizauskas er formann i forsvars- og sikkerhetskomiteen i det litauiske parlamentet. Foto: Litauens parlament

I går skrev den litauiske nyhetstjenesten BNS at det nå arbeides for å få til en utveksling mellom Norge, Russland og Litauen som også involverer Frode Berg.

I tillegg skal to litauere som er fengslet for spionasje i Russland og to russere som er fengslet i Litauen utveksles.

NRK får også bekreftet fra en annen kilde at utvekslingen ennå ikke er 100 prosent klar, selv om det er enighet mellom partene om hovedinnholdet i avtalen.

Frode Bergs datter, Christina, sier til NRK at familien ikke har fått vite noe nytt om faren.

Dømt i april

Frode Berg ble i april i år dømt av en russisk domstol til 14 års fengsel for spionasje til fordel for Norge og Nato.

Han har sitt fengslet siden han ble pågrepet av den russiske sikkerhetstjenesten FSB under et besøk i Moskva. 5. desember 2017.

Nordmannen nektet straffskyld etter spionasjetiltalen, men erkjente kontakt med norsk etterretning før reisen.

Dommen ble ikke anket og ble rettskraftig 29. april.

75-årsmarkering i Kirkenes

25. oktober markeres Sovjetunionens frigjøring av Finnmark i 1944 i Frode Bergs hjemby Kirkenes.

Russlands utenriksminister Sergej Lavrov kommer til markeringen, i spissen for en større russisk delegasjon.

Det har lenge vært spekulert i at Frode Berg kunne slippes fri før markeringen, slik at ikke striden rundt den fengslede nordmannen skal overskygge markeringen.