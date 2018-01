Listhaug vil ha returavtale med Sudan

Besøket i Sudan er starten på en syv dager lang reise i Øst-Afrika. 40 generaler og ansatte i ulike departementer møtte den norske delegasjonen i hovedstaden Khartoum.

Under møtet med innenriksministeren, general Hamid Manan vakte det latter da Listhaug viste til den kvinnesterke norske delegasjonen, og sa dette viser at det er kvinner som styrer Norge.

Vil hjelpe migranter i nærområdene

I tillegg til å undersøke mulighetene for en returavtale, diskuterte Listhaug hvordan Norge kan støtte opp om arbeidet for å hjelpe migranter i nærområdene, og samarbeide med sudanske myndigheter om å begrense migrasjonen mot Europa.

Sylvi Listhaug på farten i Sudans hovedstad Khartoum tirsdag. Foto: Sverre Tom Radøy / NRK

Listhaug forteller at hun i møtene tok opp omskjæring av kvinner og retur av sudanere fra Norge.

Norge vil ha samarbeid med sudanske myndigheter om å finne ut hvem som er fra Eritrea og hvem som er sudanere.

General Manan lover at alle spørsmål Listhaug har, vil bli behandlet.

I 2016 kom det 458 sudanske asylsøkere til Norge. I fjor hadde tallet falt til 39, viser UDIs statistikker.

Arrestordre på presidenten

Amnesty er kritisk til besøket i det afrikanske landet. Organisasjonen advarte tirsdag regjeringen mot å inngå avtaler med Sudans president, som er ettersøkt for folkemord.

Sylvi Listhaug sier til NRK i Khartoum at det ikke er hennes jobb å forholde seg til at landets leder er ettersøkt for folkemord av Den internasjonale straffedomstolen i Haag.

Det er ikke hennes departement som gir penger via Det europeiske migrasjonsfondet, men utenriksdepartementet. Hun vil derfor ikke kommentere påstandene om at pengene også går til å trene og utstyre militsen som patruljerer grenseområdene, og som knyttes til folkemordet i Darfur.

Men hun mener at dette er EUs sak, som Norge støtter økonomisk og det er EU som må undersøke om pengene blir brukt til det de skal.

Ber om human behandling av fanger

I møtet tok Listhaug opp fengslingen av det Sudan regner som ulovlige flyktninger, og ber om at de får en human behandling. Politisjefen i landet ga en forsikring om det, samtidig som han påpekte at det er umulig å hindre alle å komme inn i Sudan.

Politisjef Osmanske al Hussain ber om støtte til å forsterke politiet for å hindre migrasjonsbølgen. Foto: Sverre Tom Radøy / NRK

– Grensene er porøse og det er straffbart å komme inn i Sudan uten tillatelse, sa han.

Politisjefen Hasmin Osmanske al Hussein ber Norge om hjelp til å styrke politiet og arbeidet for å sikre grensene. Han mener det er migrantene som lider mest under dette, og håper møtet med Listhaug kan hjelpe på situasjonen.

Til det siste svarte Listhaug at dette var en sak for det europeiske migrasjonsfondet, men at hun lovet å ta med ønsket om slik støtte videre.

Sylvi Listhaug møter en kvinne som har kommet til Sudan fra Nigeria. Foto: Sverre Tom Radøy / NRK

– Et sterkt møte

Under besøket i Khartoum møter Sylvi Listhaug en 55 år gammel kvinne som har kommet hit fra Nigeria. Hun betalte en mellommann for å bli tatt med fra Nigeria via Tsjad. Sammen med seks andre kvinner kom hun til Khartoum, men mellommannen stakk av med penger og kvinnenes ID-opplysninger.

– Det gjør et sterkt inntrykk å høre slike enkeltskjebner. Det er viktig å få ut informasjon om farene ved å prøve å ta seg til Europa, sier Listhaug.

Etter besøket i Sudan, skal Listhaug videre til Etiopia og Kenya