Listhaug om koranskolebarn i Kenya: – Mer forferdelig enn jeg hadde trodd

NRK har vært i kontakt med flere ungdommer som skildrer opplevelsene på koranskolen i Somalia. De sier blant annet at de ble lenket fast, slått og pisket på ryggen og under føttene. Nå får norske myndigheter vite at norske ungdommer også skal ha blitt sendt på lignende skoler i Kenya.

Foto: Esther Bjørneboe / NRK