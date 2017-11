Sylvi Listhaug har reist til bydelen Tower Hamlets på østkanten i London.

Få andre steder har fostret flere fremmedkrigere i Storbritannia. Skoler og moskeer har bidratt til at ungdommer har latt seg verve til den ekstreme organisasjonen IS og bruken av shariadomstoler er utbredt i lokalsamfunnet.

Koranskoler

Myndighetene forstod at noe måtte gjøres i Tower Hamlets og ungdomshuset Spotlight ble etablert blant annet for å forsøke å hindre radikalisering.

Listhaug blir vist rundt i ett besøk som har langt lavere profil enn hennes mye omtalte tur til Rinkeby i Sverige i valgkampen.

– Ser dere det samme her med at ungdom blir sent tilbake til f.eks. Somalia eller Pakistan av sine foreldre?, vil Listhaug vite.

Men det å sende barna sine til egne koranskoler i hjemlandet er ikke så vanlig, ifølge Spotlight. Men de kjenner godt til problematikken rundt parallellsamfunn.

– Vi har mange typer skoler i Tower Hamlets, og noen av dem tilbyr en radikal tolkning av islam og streng disiplin, forteller leder Babu Bhattacherjee i Spotlight-prosjektet.

Fra en skole i Tower Hamlets rømte Amira Abase, Kadiza Sultana and Shamima Begum på 15 og 16 år for å gifte seg med IS-krigere i Syria i 2015. Sultana døde i et russisk flyangrep. Foto: AFP

På ungdomshuset er alle ansatte trent i å se tegn på radikalisering og de snakker med ungdommene.

– Folk vil gjerne snakke om Syria, eller hva som skjer i Afghanistan eller Irak. Vi må tørre å ta debatten, men på en kvalifisert måte, sier Bhattacherjee.

Vil vurdere frivillig ungdomspoliti i Norge

Ungdomshuset samarbeider tett med politiet. I Tower Hamlets har politiet satt inn store ressurser på å forsøker å hindre at ungdommen blir radikalisert.

En ny ordning med et eget frivillig ungdomspoliti ble satt i gang og nå består korpset av 200 ungdommer i Tower Hamlets.

Politibetjent Luke May sier ordningen med et frivillig ungdomspoliti bidrar til at de lettere fanger opp problemene i lokalmiljøet. Foto: Johan E. Bull / NRK

På den måten får de også tips om hva som rører seg i lokalmiljøet.

– Fordi vi er voksne kan vi ha vanskeligheter med å forså ungdommen, og de har evne til å nå deler av befolkningen som vi kanskje ikke når, sier politibetjent Luke May.

Det frivillige ungdomspolitikorpset bistår blant annet politiet med vakthold ved store konserter eller idrettsarrangementer i bydelen. Medlemmene har egne møter med politiet der de utveksler erfaringer og ungdommene gir politiet råd.

Vil hindre radikalisering



Et frivillig ungdomspoliti kan være en god løsning for å hindre radikalisering, sier innvandrings og integreringsministeren.

– Ungdom som jobber sammen med politiet for å påvirke ulike miljø synes jeg høres ganske spennende ut. Det er noe å ta med seg hjem igjen, sier Listhaug.

Listhaug sier hun vil diskutere med justisministeren om et lignende ungdomspoliti bør etableres i Norge.