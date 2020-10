Lisa Montgomery ønsket seg et barn, men var ikke i stand til å få sitt eget. I 2004 kvalte hun Bobbie Jo Stinnett, som var gravid i åttende måned. Hun skar ut babyen og kidnappet den.

Fire år senere ble Montgomery dømt til døden av en jury. Nå er det klart at henrettelsen skal finne sted i Terre Haute i Indiana 8. desember, ifølge Reuters.

Da skal hun etter planen få en dødelig giftinjeksjon, etter å ha tapt alle forsøk på å få en mildere straff, ifølge The New York Times.

Gjeninnførte dødsstraff i fjor

Montgomery (52) blir den første kvinnen på 67 år som henrettes føderalt, altså i regi av den amerikanske regjeringen.

Lisa Montgomery ble dømt til døden i 2008. Foto: AP

Fram til juli i år var det om lag 17 år siden noen ble henrettet i føderal regi i USA. I fjor bestemte Trump-administrasjonen at praksisen skal gjeninnføres.

Montgomery blir den niende personen som henrettes etter gjeninnføringen av dødsstraff i fjor. Den første var Daniel Lewis Lee, som ble henrettet i sommer.

– Justisdepartementet opprettholder rettsstaten. Vi skylder ofrene og deres familier å håndheve loven som rettssystemet vårt har gitt, sa USAs justisminister William Barr i en pressemelding i juli i fjor.

Endret giftformel

USAs president Donald Trump har flere ganger tatt til orde for utstrakt bruk av dødsstraff, spesielt mot dopsmuglere og masseskytere.

Bakgrunnen for at føderale dødsstraffer ble satt på vent i 2003, var kontroverser rundt giften som ble brukt.

Tidligere ble det brukt en kombinasjon av tre forskjellige legemidler, noe som førte til komplikasjoner ved flere henrettelser. Siden i fjor sommer er det imidlertid kun en gift som brukes, Pentobarbital.

Denne giften har blitt brukt på delstatsnivå i over 200 henrettelser.

29 stater i USA praktiserer dødsstraff. Noen stater tilbyr andre metoder som den elektriske stol, giftgass og eksekusjonspelotong, men bare hvis den dømte ber om det.

Trump-administrasjonen besluttet i fjor å gjeninnføre føderale henrettelser i USA. I november er det presidentvalg i USA. Presidenten har anledning til å benåde fanger som venter på henrettelse. Den formelle maktovertakelsen skjer imidlertid ikke før i januar, altså etter den planlagte henrettelsen av Lisa Montgomery.

16 kvinner henrettet siden 1972

Per april var det flere enn 50 kvinner som ventet på å bli henrettet, enten i statlig eller føderal regi, ifølge statistikk The New York Times gjengir. Det er bare 2 prosent av alle fanger på «death row».

Siden 1972 har 16 kvinner blitt henrettet i regi av amerikanske delstater.

En av disse var Aileen Wuornos, en prostituert som drepte seks menn i Florida. Hun ble henrettet i 2002.

Daniel Dewis Lee ble i juli den første som er henrettet i føderal regi på 17 år. Lewis var dømt til døden for å deltatt i drapet på en åtte år gammel jente og foreldrene hennes i 1996. Foto: Dan Pierce / AP

Den siste kvinnen som ble føderalt henrettet av den amerikanske regjeringen var Bonnie Heady, som ble gasset i hjel i Missouri i 1953, ifølge Death Penalty Information Center, skriver BBC.

Heady ble dømt til døden etter å ha kidnappet og drept sønnen til en mangemillionær. Gutten var seks år gammel.

Samme år ble også Ethel Rosenberg og ektemannen Julius henrettet ved bruk av den elektriske stolen, etter å ha blitt dømt for spionasje til fordel for Sovjetunionen.

Skulle kjøpe valp

Amerikanske medier skriver at Lisa Montgomery våren 2004 fortalte ektemannen og venner at hun var gravid. Dette til tross for hun var steril, Ifølge dommen. Det var ikke mannen hennes klar over.

Rundt samme tid fikk Montgomery kontakt med Bobbie Jo Stinnet på en hundeutstilling. Hun skal ha gitt uttrykk for at hun var interessert i å skaffe seg en hund. De skal siden ha hatt kontakt via internett.

Med påskudd om å kjøpe en valp, reiste Montgomery fra Kansas og hjem til Stinnett i Missouri, ifølge det amerikanske justisdepartementet.

Der kvalte hun Stinnett og skar ut babyen. Deretter ringte hun sin samboer og fortalte at hun hadde født for tidlig.

Traumatisert

Politiet kom på sporet av Montgomery etter å ha undersøkt datamaskinen til Bobbie Jo Stinnett. DNA-tester bekreftet at babyen ikke tilhørte Montgomery.

Babyen, ei jente, overlevde. Hun skal ifølge amerikanske medier ikke ha fått påvist synlige, fysiske skader som følge av den dramatiske måte hun kom til verden på.

Jenta ble gjenforent med sin far, Zeb Stinnett, ifølge amerikanske medier. I 2005, ett år etter den urovekkende hendelsen, var det Zeb som hadde omsorgen for datteren.

Advokaten til Montgomery, Kelly Henry, har flere ganger kritisert dødsdommen. Hun sier at hennes klient har en hjerneskade og at hun ble misbrukt som barn, og fikk psykiske problemer som følge av det, skriver avisa.