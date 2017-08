Likbilene går i skytteltrafikk etter jordraset i Sierra Leone

150 mennesker ble gravlagt tirsdag. En masse-begravelse er planlagt senere i dag for å gjøre plass til flere på likhusene.

– Vi har begynt å begrave flere av de lemlestede kroppene. Gravene blir merket, slik at de døde kan bli identifisert på et senere tidspunkt, sier Sulaiman Zaino Parker, som arbeider for de lokale myndighetene i Freetown.

Pårørende har samlet seg utenfor likhuset i Freetown. Mange leter etter sine kjære ettersom ambulansefolkene kommer kjørende med døde kropper fra de flomrammede områdene. Foto: Saidu Bah / AFP

Kraftig regn utløste et voldsomt jordskred som har dro med seg hus på både tre og fire etasjer. Det skal bare ha tatt minutter fra skredet gikk til katastrofen var et faktum.

Hjelpearbeidere sliter med å få ut de døde som er delvis begravet i jordmassene etter rasene som har gått.

– Det er en kamp mot klokka, sier Abu Bakarr Tarawallie i Røde Kors til internasjonale nyhetsbyråer.

Presidenten ber om hjelp

Militærsykehuset har fått inn mange skadde barn, blant dem en baby på seks måneder.

3.000 mennesker er hjemløse og FN forsøker å finne ut hva slags hjelp som trengs.

President Ernest Bai Koroma besøkte det verst rammede området Regent tirsdag.

– Hele samfunn er utradert. Vi trenger hjelp nå, sa Koroma.

En gutt leter etter foreldrene sine blant de døde kroppene som blir båret inn på likhuset i Freetown. Foto: Saidu Bah / AFP

Skredet rammet ekstra hardt fordi mange av husene var dårlige i utgangspunktet. Sierra Leone er et av verdens aller fattigste land.

– Det er satt i verk tiltak for å hindre eventuelle utbrudd av vannbårne sykdommer som kolera, tyfus og diaré, sier FNs talsmann Stephane Dujarric.

Folk ble ikke varslet

Alt regnet og jordskredet ble ikke varslet på forhånd. Det regnet i tre dager til ende og området som ble rammet var skredutsatt på forhånd.

Folk inspiserer skadene etter jordskredet mandag. Skredet rammer hardt i et område der husene er i dårlig forfatning i utgangspunktet. Foto: Stringer / Reuters

Hvert eneste år blir Freetown rammet av flom etter flere måneder med regn. I 2015 mistet 10 mennesker livet og flere tusen mennesker ble husløse.

I 2014 kom Ebola-viruset til landet og 4.000 mennesker døde.