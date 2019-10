De landsomfattende masseprotestene har i all hovedsak vært fredelig. De har vært rettet mot den politiske eliten.

Demonstrantene har anklaget makthaverne for korrupsjon og maktmisbruk og har også krevd at Hariri må gå av.

Demonstrantene i var raske til å feire at statsministeren går av. Foto: Bilal Hussein

På pressekonferansen tirsdag sa Hariri at han hadde kommet «inn i en blindgate» og at landet trenger et sjokk for å komme ut av krisa.

Han vil nå levere sin avskjedssøknad til president Michel Aoun.

Protestbevegelsen har i to uker krevd reformer og hevdet at politikerne som har ledet landet er inkompetente og korrupte. Banker og skoler har vært stengt og hovedveiene inn mot Beirut har vært sperret av demonstranter.

Demonstranter bærer bort en såret venn etter at Hizbollah-tilhengere angrep protestleiren til anti-regjeringsdemonstrantene i Beirut. Foto: Hussein Malla / AP

Hardere fronter førte til at statsministeren gikk av

Frontene ble skjerpet tirsdag da en gruppe fra den sjiamuslimske Hizbollah-bevegelsen gikk til angrep på leiren til demonstrantene.

Angriperne rev ned telt og knuste stoler på den plassen regjeringsmotstandere har brukt som samlingssted de siste ukene.

Angrepet kom etter at Hizbollahs leder, Sayyed Hassan Nasrallah, sa at demonstrantene var finansiert av utenlandske krefter.

Opprørspoliti har rykket inn for å forsøke å skille de to gruppene fra hverandre. Ifølge øyenvitner bruker de tåregass for å spre demonstrantene.

Da begynte også ryktene å svirre om at statsminister Saad Hariri kom til å gå av.

Et vanskelig land å styre

Det er en komplisert kabal for å få på plass ledelsen av Libanon fordi landet har en styreform basert på konsensus. Det vil si at makten fordeles mellom de mange religiøse gruppene i landet avhengig av deres størrelse.

En folketelling i 1932, da landet var under fransk styre, ble grunnlaget for fordelingen av maktposisjoner, med en kristen president, en statsminister som er sunnimuslim og parlamentslederen som sjiamuslim. Alle de 18 religiøse gruppene ble representert i parlamentet.

En avtale fra 1989 endret brøken noe mellom kristne og muslimer til 50-50, slik at statsministeren fikk mer makt på bekostning av presidenten.